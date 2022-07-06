أسوس تطلق سلسلة هواتف "ROG Phone 6" المخصصة للألعاب

أطلقت شركة ”أسوس“ التايوانية لصناعة أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها، سلسلة هواتف ذكية جديدة مخصصة للألعاب، والتي تأتي بخواص وإعدادات قوية لتحقيق هذه الغاية. وتتضمن السلسلة هاتفين – هما ”ROG Phone 6″ و“6 Pro“ – يشتركان في كافة الإعدادات فيما عدا حجم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين وشاشة صغيرة إضافية للهاتف الأعلى تجهيزاً.

ويتميز الهاتفان بشاشة من نوع ”AMOLED“، من إنتاج شركة ”سامسونغ“، وتأتي بمقاس 6.78 بوصة وجودة ”FHD+“ (2448 × 1080 بكسل) مع معدل تحديث 165 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 720 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية وزمن انتقال 23 مللي ثانية. وتدعم شاشة الهاتفين معمارية ”HDR10+“، مع ذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي الهاتفان المخصصان للألعاب على زجاج منحني في الشاشة من نوع ”2.5“D مع طبقة حماية قوية من نوع ”Corning Gorilla Glass Victus“. والشاشة مزودة بمعالج ”Pixelworks i6“. ويتميز طراز ”Pro“ أيضًا بشاشة ضغيرة من نوع ”PMOLED“ على اللوحة الخلفية مع شعار ”ROG Vision“، بينما يتضمن الإصدار الأساسي شعار ”ROG“ مضاء فقط.

ويتم تشغيل الهاتفين بالمعالج الأقوى في العالم، ”Snapdragon 8+ Gen 1″، المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنباً إلى جنب مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 730″. ويعمل المعالج مع مايصل إلى 12 غيغابايت رام للإصدار الأساسي و18 رام لإصدار الـ“Pro“. وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ”LPDDR5“.

ويدعم الهاتفان شريحتي اتصال (Nano)، ويعملان عن نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”أسوس“، ”ROG UI“. ويأتي هاتف ”ROG Phone 6″ و“ROG Phone 6 Pro“ بسعة تخزين 256 و512 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1″، على التوالي. ويزن الهاتفان حوالي 239 غرامًا.

ويحتوي الهاتفان على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سريع يصل إلى 65 وات (يأتي شاحن 30 وات في الصندوق). ويأتي الهاتفان مع اثنين من مكبرات الصوت من نوع ”Super Linear“ ذات 5 مغناطيس 12×16 تم ضبطهما بواسطة شركة ”Dirac“. وكلا الهاتفين حاصلان على تصنيف ”IPX4“ لمقاومة الماء.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتفين شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ مزدوج النطاق و“Wi-Fi Direct“ و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“ ومنفذي ”USB“ من النوع ”C“.، ومقبس 3.5 ملم.

وتشتمل المستشعرات الموجودة بالهاتفين أيضاً على ”GNSS GPS“ و“Glonass“ و“Galileo“ و“Beidou“ و“QZSS“ و“NaviC“ ومقياس التسارع والبوصلة الإلكترونية ومستشعر القرب ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر بصمات الأصابع مدمج بالشاشة والجيروسكوب وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية لنظام ”AirTrigger 6“.

ويتيح نظام تحكم ”AirTrigger 6“ للمستخدمين الآن تعيين ما يصل إلى 14 نقطة اتصال محددة، وهناك تسع طرق إدخال باستخدام هذين الزرين بالموجات فوق الصوتية، بما في ذلك زر ”الضغط والرفع“ الجديد.

وتشتمل الملحقات على ”AeroActive Cooler 6“ الذي يوفر نظام تبريد حراريًا مدمجًا بالذكاء الاصطناعي لخفض درجة حرارة الهاتف بشكل كبير، وهو ملحق – اختياري – خالي من الأسلاك ويعمل بالطاقة من بطارية الهاتف. وهناك أيضًا ”ROG Kunai 3 Gamepad“، وقاعدة توسعة، و“ROG Clip“ لتوصيل الهاتف بجهاز تحكم ”PS4“ أو ”Xbox“ أو ”Stadia“ مع ذراع قابل للتعديل.

وقامت شركة ”أسوس“ بتضمين نظام التبريد ”GameCool 6“ في كلا الهاتفين، حيث تزعم الشركة أنه أكبر تحديث للتبريد منذ تقديم سلسلة ”ROG Phone“، حيث يأتي مزودًا بنظام تبريد مُعاد تصميمه بزاوية 360 درجة لوحدة المعالجة المركزية وهو أكثر كفاءة في تبديد الحرارة. وتدعي الشركة التايوانية أيضاً أن أداء النظام تم تحسينه بنسبة 10%.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتفان على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً رئيسياً من نوع ”Sony IMX766“ والذي يأتي بدقة 50 ميغابكسل، ومسشتعر فائق الاتساع بدقة 13 ميغابكسل مع مجال رؤية 125 درجة، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميغابكسل. وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتي الهاتفان مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

وأطلقت شركة ”أسوس“ هاتف ”ROG Phone 6“ (12 رام + 256 غيغابايت تخزين) بسعر 907 دولاراً، و1134 دولاراً لهاتف ”ROG Phone 6 Pro“ (18 رام + 512 تخزين). ويتوفر الهاتفان بخيارات ألوان ”Phantom Black“ و“Storm White“.