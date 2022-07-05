"أبل" تخفض قيمة أجهزتها عند استبدالها بأخرى جديدة

بدأت شركة ”أبل“ في التقليل من قيمة أجهزتها الذكية خلال قيام المستخدمين بالإقبال على عملية استبدال أجهزتهم القديمة بأخرى جديدة، وذلك في إطار برامج الاستبدال ”trade-in“ التي اعتادت الشركة إجراءها، تشجيعا لجمهورها على تحديث أجهزتهم بشكل مستمر.

وحسب موقع ”أبل“ الرسمي، فإن هواتف آيفون XS ماكس وآيفون XS قد انخفضت قيمتها بمعدل 30 دولارًا، أما آيفون 12 برو ماكس وآيفون 12 برو وآيفون 11 برو فقد انخفضت قيمتها بمعدل 50 دولارًا.

بينما تراجعت قيمة هواتف آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 11 برو ماكس وآيفون إكس وآيفون 8 بلس بمعدل 20 دولارًا، أما هواتف آيفون SE 2022 وآيفون 8 وآيفون 6s بلس فقد انخفضت قيمتها بمعدل 10 دولارات، أخيرا يأتي آيفون 6s لتنخفض قيمته بمعدل 5 دولارات.

وكان هاتفا آيفون 11 وآيفون XR هما الأكثر تخفيضا في قيمتهما، حيث انخفض الأول من 300 دولار إلى 230 دولار، بمعدل 70 دولار، بينما الثاني انخفض بمعدل 40 دولار من 200 دولار إلى 160 دولار.

لم تقتصر قائمة تخفيض القيمة على هواتف آيفون فقط، بل امتدت لتطال أجهزة ماك المكتبية، حيث انخفضت قيمة آي ماك برو من 1500 دولار الى 1350 دولارا، وآي ماك من 850 دولارا إلى 830 دولارا، بينما انخفضت قيمة ماك برو من 2000 دولار إلى 1800 دولار، وتراجعت قيمة ماك ميني إلى 400 دولار انخفاضا من 450 دولارا.

وعلى مستوى أجهزة آيباد اللوحية، تراجعت إصدارات آيباد برو من 655 دولارا إلى 555 دولارا، وآيباد آير من 290 دولارا إلى 275 دولارا، ووصلت قيمة آيباد ميني إلى 185 دولارا، هبوطا من 200 دولار.

أما ساعات أبل “ Apple Watch“، فقد تراجعت قيمة إصدار أبل ووتش SE من 120 دولارا إلى 105 دولارات، وانخفض الجيل الخامس من 120 دولارا إلى 115 دولارا، بينما انخفض الجيل الرابع من 85 دولارا إلى 75 دولارا، بينما وصلت قيمة الجيل الثالث من 50 دولارا إلى 40 دولارا.

يُذكر أن ”أبل“ بدأت منذ 2017 العديد من برامج بيع أجهزة معاد تصنيعها، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على أجهزة جديدة، ولكن بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الجديدة كليا.