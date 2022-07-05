توقعات بتخطي مبيعات "غلاكسي S22 ألترا" حاجز الـ10 ملايين العام الحالي

أكد تقرير جديد أن شركة ”سامسونغ“ تتوقع تجاوز مبيعات أحدث هواتفها ”غلاكسي S22 ألترا“ حاجز الـ10 ملايين وحدة، ويقارب بلوغ 11 مليون وحدة، ليكون بذلك هاتف النوت الأكثر مبيعا خلال الأعوام الـ 5 الأخيرة.

يذكر أن ”سامسونغ“ أعلنت مطلع العام الجاري إضافة قلمها ”S Pen“، والذي لطالما كان مميزا لعائلة هواتفها ”غلاكسي نوت“، إلى هيكل هاتف ”غلاكسي S22 ألترا“ من خلال مخرج مخصص له، ليكون أول هاتف صريح تستبدل به الشركة عائلة ”النوت“ التي توقفت عن طرحها منذ عامين.

وحسب ما نشره المدون التقني الشهير ”آيس يونيفيرس“ عبر حسابه على منصة ”ويبو“ الاجتماعية، فإن هاتف ”غلاكسي نوت 8“ كان الأكثر مبيعا في تاريخ عائلة هواتف الشركة بإجمالي مبيعات يتخطى 10 ملايين وحدة في عام إطلاقه الأول 2017، وفي المرتبة الثانية كان ”غلاكسي نوت 9“ بإجمالي 9.6 مليون وحدة، ولكن ”غلاكسي نوت 10“ انحدرت مبيعاته لتبلغ 9.5 مليون وحدة فقط.

وبالعودة إلى الفترة بين 2011 و2013 سنجد أن الشركة باعت حوالي 50 مليون وحدة من هواتفها ”غلاكسي نوت 2″ و“غلاكسي نوت 3“.

أما عائلة ”غلاكسي نوت 20“ فقد كانت الأقل مبيعا بإجمالي مبيعات 7.5 مليون وحدة فقط.

”سامسونغ“ تشهد حالة من الانتعاش في مبيعات هواتفها الذكية خلال الفترة الماضية، فوفقا لما نشرته هيئة ”كاناليسز“ البحثية، فإن الشركة الكورية، رفعت خلال الربع الأول من العام الجاري حصتها من 22% إلى 24%، بمعدل زيادة 2% عن الربع الأول من العام الماضي، في وقت يشهد السوق العالمي حالة من التراجع في المبيعات، فقد انكمش السوق بمعدل 11% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وأرجع التقرير زيادة مبيعات ”سامسونغ“ إلى هواتفها المميزة في الفئة السعرية المتوسطة، إلى جانب الأداء المقبول لهواتف ”غلاكسي S22“ خلال الفترة الماضية

ونجح هاتف ”غلاكسي S22 ألترا“ في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال تقديم الميزة التي طال انتظارها من جانب المستخدمين منذ العام الماضي، وهي تقديم هاتف بشاشة كبيرة ومكان مخصص لقلمها الذكي يعوض غياب ”النوت“، وكذلك تقديم هذا الهاتف بتسعير مميز يبدأ من 1400 دولار، في توقيت عصيب مطلع العام الجاري نتيجة اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وترقب الكثير من المستخدمين استقرار نسبي للأحوال الاقتصادية العالمية، إلى جانب أن المزايا والإمكانيات التي قدمتها الشركة كانت مرضية وتلبي احتياجات المستخدمين، كما أن الهاتف حاز على قطاع مهم من المستخدمين وهم المراجعون والنقاد.