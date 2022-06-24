"هواوي" تكشف عن هاتفها الجديد "Nova Y90" للفئة الاقتصادية

كشفت شركة ”هواوي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية والشبكات النقاب رسمياً عن هاتفها الجديد، ”Nova Y90″، ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، والذي يأتي بشاشة كبيرة بحواف بسيطة، وإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.7 بوصة بجودة ”FHD+“ (1080 × 2388 بكسل) مع معدل تحديث 90 هرتز. وتزعم ”هواوي“ أن شاشة الهاتف تأتي بحواف رقيقة قد تكون غير مرئية تقريباً، حيث تطلق عليها اسم ”Edgeless FullView Display“، وتستحوذ الشاشة على 88.85% من جسم الهاتف.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي – الذي يعمل بشريحتي اتصال (nano) – بواسطة معالج ثماني النواة مقبول ضمن الفئة، حيث يأتي من نوع ”Snapdragon 680“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنباً إلى جنب مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 610″، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت، و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وتشتمل خيارات الاتصال بالهاتف على ”GPS / AGPS“ و ”واي فاي“ مزدوج النطاق و“بلوتوث v5.0″ و“USB Type-C“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. ويتضمن الهاتف أيضاً مستشعرات الإضاءة المحيطة، والبوصلة، ومستشعر الجاذبية، ومستشعرا لبصمة الأصابع مثبتا على الجانب.

ويحتوي هاتف ”Nova Y90“ على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن سلكي سريع بقوة 40 وات من نوع ”Huawei SuperCharge“. ووفقًا للشركة، يمكن شحن الهاتف الذكي بنسبة 50% في 30 دقيقة. ويزن الهاتف حوالي 195 غرامًا.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Nova Y90“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعراً آخر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4، ومستشعراً للعمق بدقة 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.4.

ويدعم إعداد الكاميرا خواص ”الفلاش التلقائي“، و“ضبط تلقائي للصورة“، و“كشف الوجه“، و“التصوير المستمر“. أما عن الكاميرا الأمامية، والتي تأتي على شكل ثقب في أعلى منتصف الشاشة، يضم الهاتف مستشعراً بدقة 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0 للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وأطلقت شركة ”هواوي“ هاتفها الذكي الجديد، ”Nova Y90″، بأربعة خيارات للألوان، هي: ”الأزرق الكريستالي“، ”الأخضر الزمردي“، ”الأسود الليلي“، و“الأبيض اللؤلؤي“.