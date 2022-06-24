بتصميم يجمع بين آيفون وهواوي.. الكشف عن "Gionee P50 Pro" الاقتصادي

أطلقت شركة ”جيوني“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد ”P50 Pro“، ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية المحبوبة من قبل الشباب.

ويجمع تصميم الجهاز الجديد بين ظهر أجهزة ”هواوي“ وشاشة هواتف ”آيفون“ الحديثة.

ويتميز هاتف ”P50 Pro“- الذي يدعم شريحتي اتصال (Nano)– بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.5 بوصة بجودة ”FHD+“ (1080× 2400 بكسل) مع نسبة استحواذ شاشة إلى هيكل تبلغ 93% ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

وتحتوي الشاشة على شق عريض (أو notch)، على غرار هاتف ”iPhone 13″، لإيواء الكاميرا السلفي والمستشعرات الأمامية.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج رباعي النواة من نوع ”Unisoc T310″، جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ويدعم الهاتف خيارات اتصال الجيل الرابع (4G أو LTE) و“OTG“ و“Wi-Fi“ و“Bluetooth“ و“USB Type-C“، وفتحة ذاكرة ”microSD“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 11“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”HarmonyOS v2“.

ويحتوي هاتف ”P50 Pro“ على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب للمصادقة، ويدعم قارئًا لبصمة الوجه يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويزن الهاتف 211 غرامًا، ويأتي مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 3900 مللي أمبير في الساعة.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على وحدة كاميرا خلفية على شكل دائرة كبيرة، على غرار هاتف ”Huawei P50 Pro“، تضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 13 ميغابيكسل.

وتدعم وحدة الكاميرا الخلفية مجموعة من أوضاع الكاميرا بما في ذلك وضع التصوير الليلي عالي الدقة، والماكرو، والعدسة التجميلية للصورة وغيرها.

ولصور السيلفي، يحتوي الهاتف على مستشعر بدقة 5 ميغابيكسل.

وأطلقت شركة ”جيوني“ الهاتف الجديد في ثلاثة إصدارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين.

ويأتي الإصدار الأساسي (4 رام + 64 غيغابايت مساحة تخزين) بسعر 98 دولارًا، أما الإصدار الثاني (4 رام + 128) سيكلف 110 دولارات.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأخير (6 رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين) بـ113 دولارًا.

ويتوفر هاتف ”Gionee P50 Pro“ في خيارات ألوان الأسود اللامع، والكريستال، والأزرق الداكن.