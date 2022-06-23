"Tech Life Watch R100".. أول ساعة من ريلمي مزودة بمكالمات بلوتوث

أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية، اليوم الخميس، ساعتها الذكية الجديدة، ”TechLife Watch R100″، والتي تعد الأولى من الشركة التي تأتي بخاصية إجراء المكالمات.

وتضم الساعة عدداً من الميزات المتعلقة بالصحة، مثل معدل ضربات القلب طوال اليوم، بالإضافة إلى مراقبة الأكسجين في الدم.

وتتميز الساعة الذكية بشاشة مستديرة مقاس 1.32 بوصة بدقة 360 × 360 بكسل وذروة سطوع تبلغ 450 شمعة في المتر المربع. وتدعم أكثر من مائة وضع لأوجه الساعة، مع إطار من الألومنيوم وأحزمة من السيليكون.

وتأتي ساعة ”TechLife Watch R100“ مع دعم لأكثر من مائة وضع رياضي، بالإضافة إلى مستشعر تسريع مدمج وخوارزمية ”فريدة“ تزعم الشركة أنها تسجل بيانات التمارين الرياضية المختلفة، مثل المدة، ووضع التمرين، والسعرات الحرارية المستهلكة.

يضاف إلى ذلك عرض تأثيرات التدريب ووقت الاستراحة، مما يسمح لمرتديها بتحديد أهداف أكثر احترافاً، ويمكن للمستخدم أيضاً الحصول على وضع تشغيل يعمل بالذكاء الاصطناعي للتعرف التلقائي على حركات الجري والمشي.

وتشمل الميزات المتعلقة بالصحة في الساعة الذكية مراقبة معدل ضربات القلب طوال اليوم عبر ”مستشعر معدل ضربات القلب البصري“ (PPG).

وتدعم الساعة أيضاً مراقبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ومراقبة الإجهاد عن طريق تقييم تقلب معدل ضربات القلب (HRV)، ومراقبة النوم، وتذكير شرب الماء، وتتبع صحة الإناث. ويمكن الوصول إلى وجوه الساعة والبيانات الرياضية والبيانات الصحية عبر تطبيق ”Realme Wear“.

وتدعم أيضًا إجراء مكالمات بلوتوث، حيث تأتي مع ميكروفون ومكبر صوت ”عالي الأداء“، بالإضافة إلى دعم الرسائل النصية القصيرة، وتلقي إشعارات تطبيقات الطرف الثالث النصية.

وتشمل الميزات الأخرى التحكم في الموسيقى والكاميرا جنبًا إلى جنب مع لوحة الاتصال والتذكير بالحدث، والعثور على الهاتف والتدريب على التنفس والتنبيه وساعة الإيقاف والمؤقت وتوقعات الطقس. وتأتي الساعة مقاومة للماء والغبار بشهادة ”IP68“.

وفيما يتعلق بالبطارية، تحتوي الساعة على بطارية بسعة 380 مللي أمبير في الساعة، حيث تزعم ”ريلمي“ أنها توفر وقت تشغيل يصل إلى 7 أيام.

وقالت الشركة إنه يمكن شحن الساعة بنسبة 100% في ساعتين فقط. وتستخدم الساعة تقنية ”Bluetooth v5.2“ للاتصال.

وأطلقت شركة ”ريلمي“ الساعة للأسواق العالمية، حيث بدأ طرحها رسمياً في الهند بشكل مبدئي على أن تصل إلى أسواق أخرى في وقت لاحق. وحددت الشركة الصينية سعر ”TechLife Watch R100“ في الهند بحوالي 45 دولارا. وتتوفر الساعة بخيارات ألوان الأسود والرمادي فقط.