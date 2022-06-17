"شاومي" تطلق هاتفها الجديد "Poco C40" للأسواق العالمية

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية رسميًا هاتفها الجديد ”Poco C40″، للأسواق العالمية، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول وتستهدف الشباب بشكل كبير.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.71 بوصة بدقة ”HD+“ (720 × 1650 بكسل) مع طبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass“، وتحتوي الشاشة على فتحة مثقوبة (Notch) للكاميرا السيلفي على شكل ”Dot Drop“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني من نوع ”JLQ JR510″، مقترنًا بمعالج رسومي من نوع ”Mali-G52“ وما يصل إلى 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ويعمل الهاتف الذي يأتي بشريحتي اتصال من نوع ”Nano“ – على نظام تشغيل ”Android 11“ من العلبة مع واجهة ”شاومي“ التقليدية ”MIUI 13“. ويأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة ”microSD“.

ويحتوي هاتف ”Poco C40“ على بطارية 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف الذكي شبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومنفذ ”USB“ من النوع ”C ”ومقبس 3.5 ملم و“Bluetooth 5.0“.

ويأتي الهاتف مزودًا بمقاومة للماء والغبار بشهادة ”IP52″، ويضم مستشعر بصمة خلفيًا بالإضافة إلى قارئ بصمة للوجه للأمان البيومتري، ويزن الهاتف حوالي 204 غرامات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Poco C40“ بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيس بدقة 13 ميغابكسل مقترن بفتحة عدسة f / 2.2 ومستشعر عمق 2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 2.4. وفي المقدمة، يوجد مستشعر 5 ميغابكسل مقترنًا بفتحة عدسة f / 2.2 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وأطلقت شركة ”شاومي“ هاتف ”Poco C40“ في إصدارين مختلفين من سعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي، حيث تأتي النسخة الأساسية بـ3 غيغابايت رام و32 غيغابايت لسعة تخزين، والنسخة الأعلى تأتي بـ4 رام + سعة تخزين 64 غيغابايت.

ويأتي الهاتف بخيارات ألوان ”Coral Green“ و“Poco Yellow“ و“Power Black“. ولم تحدد الشركة بعد سعر الهاتف الرسمي.