على غرار أبل وغوغل.. سامسونغ تطرح محفظتها الرقمية

طرحت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، رسمياً، محفظتها الرقمية، تحت اسم Samsung Wallet.

وقالت الشركة إن المحفظة الرقمية الجديدة عبارة عن تطبيق رقمي يجمع بين إمكانيات تطبيقي ”Samsung Pay“ و“Samsung Pass“ في مكان واحد ”آمن“، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة.

وصرحت الشركة، في بيان لها يوم الخميس، بأن المستخدمين في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا يستطيعون الآن فتح تطبيقي ”Pay“ و“Pass“ لدمجهما والانتقال إلى تطبيق ”Wallet“ الجديد، مشيرة إلى أن الخدمة سيتم توسيعها لبلاد أخرى في الأيام المقبلة.

وسيمنح التطبيق الجديد المستخدمين وصولاً سريعاً إلى بطاقات الدفع والائتمان والعضويات والمزيد، فضلاً عن أنه يتكامل مع تطبيق ”Samsung Blockchain Wallet“ حتى يستطيع المستخدمون مراقبة أصولهم الرقمية والاطلاع على قيمة العملات المشفرة.

ومن خلال المحفظة الرقمية، يستطيع المستخدمون أيضاً الاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة بهم بشكل آمن.

كما أن التطبيق يعمل على التحقق من هوية المستخدمين من خلال بياناتهم الحيوية لتسجيل الدخول إلى التطبيق.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين أيضاً استخدام محفظة الهاتف لتخزين الوثائق المهمة، مثل بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ستبدأ في وقت لاحق من العام الجاري في دعم المزيد من الوثائق الرسمية، مثل تراخيص القيادة وهويات الطلبة في مؤسسات معينة.

وأعلن العملاق الكوري الجنوبي عن تكامل المحفظة مع خاصية ”Smart Things“ الخاصة بهواتف ”سامسونغ“ الذكية لدعم المفاتيح الرقمية الخاصة بطرازات معينة من شركات ”بي . إم . دبليو“ و“جينيسيس“ و“هيونداي“.

وأوضحت شركة ”سامسونغ“ أن هذا التكامل سيسمح بفتح وقفل السيارة وتشغيل المحرك والمزيد من الإمكانيات الأخرى مباشرة من خلال المحفظة الإلكترونية. وتتوفر هذه الوظائف للعديد من الطرازات من شركة ”بي. إم. دبليو“، ومنها ”X5″ و“X5 M“ و“X6″ و“X6 M“ و“X7″ و“Z4″ و“iX3″ و“iX“ و“i4″، للسيارات المصنعة بعد يوليو 2020.

وتتوافر أيضاً الوظائف لطراز ”GV60“ من شركة ”جينيسيس“ المصنعة بعد ديسمبر 2021، بالإضافة إلى طرازات ”Palisade“ من ”هيونداي“ المصنعة بعد مايو 2022. علاوة على ذلك، يستطيع المسافرون الاحتفاظ أيضاً ببطاقات الصعود للطائرات بالمحفظة.

ويتم دعم هذه الميزة حالياً من رحلات طيران كورية معينة، على أن يتم توسيعها قريباً لتشمل شركات طيران أخرى.

وتتم حماية التطبيق الرقمي بواسطة برنامج ”Samsung Knox“، حيث يحتوي على ميزة بصمة الأصابع والتشفير لحماية بيانات المستخدمين الحساسة، والتي يتم تخزينها في بيئة معزولة مضمنة داخل المحفظة، تسمى ”Secure Element“؛ بهدف حماية البيانات من القرصنة المادية والرقمية.

بدورها، قالت جيني هان، نائبة الرئيس ورئيسة قسم ”الحياة الرقمية“ في الشركة: ”تقدم Samsung Wallet مستوى جديداً من الراحة اليومية للأجهزة المحمولة مع بيئة آمنة تمامًا لتخزين المفاتيح الرقمية والبطاقات والمزيد“.

وأضافت: ”وكجزء من التزامنا المستمر بتقديم أفضل تجربة لمستخدمينا، سنواصل توسيع قدرات Samsung Wallet من خلال العمل عن كثب مع شركائنا والمطورين الموثوق بهم“.

وتشترك محفظة ”سامسونغ“ الرقمية مع ”Apple Wallet“ و“Google Wallet“ إلى حد كبير بشأن السماح للمستخدمين بتخزين بطاقات الهوية ومعلومات الدفع والبيانات الشخصية وسجلات التطعيم وتذاكر الطيران، لكنها تنفرد بخاصية تخزين معلومات العملات المشفرة ومراقبتها.