تقارير: "آيفون 14" قادم بترقيات كبيرة لكاميرا السيلفي

ذكرت تقارير نشرتها مواقع تقنية موثوقة أن شركة ”أبل“ الأمريكية ستقدم مع سلسلة هواتفها الرائدة المقبلة“ آيفون 14″ ”iPhone 14“ قائمة من الترقيات والتحسينات الإضافية فيما يخص الكاميرا السيلفي.

ومن المقرر أن تطلق ”أبل“ سلسلة هواتفها الجديدة في سبتمبر /أيلول المقبل.

ووفقًا لتقرير صادر عن مينغ تشي كو، المبرمج ومحلل شركة ”أبل“ الشهير، ستتمتع الكاميرا السيلفي الخاصة بهواتف ”آيفون“ المقبلة ببعض من أكبر التحسينات على الإطلاق بما في ذلك إضافة دعم ”التركيز التلقائي“.

وستكون الميزة هي أكبر تطور في هذا المكون منذ إطلاق سلسلة ”آيفون 14″، ”iPhone 11“ بـ“تركيز ثابت“، ومن المتوقع أن تجلب تحسينات كبيرة من جانب التقاط صور سيلفي ومقاطع فيديو.

وقال كو في تقريره أيضاً إن طراز آيفون الجديد سيحتوي على عدسة من ست قطع (6P) مقارنة بالعدسة المكونة من خمس قطع المتوفرة في الطرازات الحالية.

وستحتوي العدسة الجديدة على فتحة بؤرية أكبر f / 1.9.

وتعني الفتحة البؤرية الأكبر أن العدسة ستسمح بوصول المزيد من الضوء إلى المستشعر.

وسيكون لهذا تأثير ملحوظ على النتائج التي تم الحصول عليها، خاصة عندما يكون الضوء موردًا نادرًا عند التقاط الصورة.

وأشار كو إلى أن العدسة الجديدة ستقدم تجربة مميزة أيضاً خاصة بالنسبة لأولئك الذين يلتقطون صورًا ذاتية في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأوضح المحلل أن شركة ”أبل“ قد نظرت في قائمة ببعض الموردين المحتملين للاستعانة بهم فيما يخص الكاميرا السيلفي لسلسلة ”iPhone 14″، مشيراً إلى أن شركات ”سوني“ و“لارجان“ و“إل جي“، قد تكون المورد الرئيسي لإدخال هذه التحسينات.

وأضاف كو في تقريره أن كاميرا الصور الشخصية لسلسلة ”iPhone 14“ ستحتوي على محرك ملف صوتي (VCM) للتركيز على الأشياء، لإضافة تجربة محسنة فيما يخص الضبط التلقائي للصورة.

وتابع كو أن تقنية ”التركيز التلقائي“ على هواتف ”iPhone 14“ ستأتي من شركتي ”جينياص“ و“كاويل“.

وبينما يُقال إن ”جينياص“، ومقرها الولايات المتحدة، هي المورد الرئيسي للعدسة المكونة من ست قطع، فإن ”كاويل“، ومقرها هونغ كونغ، ستكون المورد الجديد لتقنية ”VCM“.

وأوضح كو أن ”أبل“ احتفظت بشركة ”سوني“ باعتبارها صانع المستشعرات لكاميرا الصور الشخصية على سلسلة ”iPhone 14″، مشيراً أن شركتي ”إل جي“ و“كاويل“ ستكونان المورّدين الرئيسيين لتقديم تقنية ”مصفوفة تصحيح الألوان“ (CCM).

وأشار كو إلى أن العدسة الموجودة في كاميرا السيلفي لجهاز ”iPhone 14“ تم تصنيعها بوساطة شركتي ”جينياص“ و“لارجان“ الأمريكيتين.

وذكر المحلل أنه من خلال الحصول على موردي المكونات الجدد لكاميرا الصور الشخصية، يبدو أن شركة ”أبل“ تقلل من اعتمادها على الشركات المصنعة الصينية فيما يخض سلسلة ”iPhone 14“.

وأكد التقرير أنه نظرًا للتحسينات الجديدة، فإن كاميرا الصور الشخصية لـ“iPhone 14″ ستكلف ثلاثة أضعاف تكلفة البصريات الأمامية المتوفرة في الطرزات الحالية.

وأوضح كو أن متوسط ​​سعر البيع للعدسة المكونة من ست قطع أعلى بنحو 20% من سعر العدسة المكونة من الخمس قطع الحالية، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار الهواتف الجديدة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن طرازات ”iPhone 14 Pro“ ستحمل بشكل خاص إعدادًا محسّنًا للكاميرا الخلفية يُعتقد أن لديها مستشعرًا أساسيًا بدقة 48 ميغابكسل بدلاً من المستشعر الحالي بدقة 12 ميغابكسل.