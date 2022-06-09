"ZTE" الصينية تطلق هاتفها الجديد "Axon 40 Ultra"

أطلقت شركة ”زد تي إي“ الصينية للاتصالات، هاتفها الجديد، ”Axon 40 Ultra“، للأسواق العالمية.

وقالت الشركة إن هاتفها الذكي الجديد يقدم مواصفات وإعدادات ”رائدة“ تجعله منافساً قوياً مع الهواتف الأخرى، مشيرة إلى الهاتف يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن التميز بسعر مقبول نسبيا.

ويتميز الهاتف بشاشة منحنية من نوع ”AMOLED“ بمقاس 6.8 بوصة بدقة ”FHD+“، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز.

وتقدم الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع. وتأتي الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتدعم مجموعة ألوان 100% من تدرج ”DCI-P3“.

ويعمل هاتف ”Axon 40 Ultra“ –الذي يأتي بشريحتي اتصال (Nano)– على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”زد تي إي“ التقليدية، ”MyOS 12“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم، ”Snapdragon 8 Gen 1″، المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية.

ويعمل المعالج مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5″، ومع ما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 65 وات.

ويشتمل الهاتف على مكبرات صوت استريو مزدوجة معززة بتقنية ”DTS: X Ultra“، ومحرك خطي ”X-axis“ للحصول على ردود فعل لمسية، ومستشعر لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة و“NFC“.

ويدعم الهاتف أيضا شبكات اتصال الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE)، وتقنية ”Bluetooth v5.2″ و“ Wi-Fi 6E 802.11 ax“ ثلاثي النطاق (2.4GHz + 5GHz + 6GHz)، و“GPS“ و“USB Type-C“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Axon 40 Ultra“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً من نوع ”IMX787“ بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.6، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا ”تليفوتوغرافي“ بدقة 64 ميغابكسل.

كما يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

وأطلقت شركة ”زد تي إي“ الهاتف في إصدارين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية.

ويأتي الإصدار الأساسي للهاتف (8 رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين) بسعر 799 دولارًا.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأعلى (12 رام + 256) بـ899 دولارًا.

ويتوفر الهاتف باللون الأسود فقط، على أن يتم طرحه للجمهور في 21 حزيران/ يونيو الجاري.