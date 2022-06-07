لمنافسة Google Photos.. "أبل" تضيف ميزات جديدة لتطبيق الصور في "iOS 16"

بعد أن قدمت شركة ”أبل“ الأمريكية الإصدار الجديد من نظام تشغيل أجهزة ”آيفون“ المقبل، ”iOS 16″، مع شاشة قفل معاد تصميمها وخصائص أخرى لتطبيق ”iMessages“، عرض ”عملاق التكنولوجيا“ العديد من الميزات الجديدة لتطبيق ”Photos“ والتي ستسمح له بالتنافس مع تطبيق ”Google Photos“.

ومع نظام التشغيل ”iOS 16″، توفر ”مكتبة الصور المشتركة“ الجديدة من ”أبل“، طريقة جديدة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو التي يلتقطها أفراد العائلة في مكان واحد.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تعتبر مكتبة صور سحابية ”iCloud“ منفصلة عن مكتبة المستخدم الرئيسية.

وقالت الشركة إنه ”يمكن لـ 6 مستخدمين تحميل الصور إلى موجز الصور الجماعي، ويمكن للمستخدم تحديد الصور يدويا أو الاعتماد على ميزة الاقتراحات الذكية لمشاركة صور شخص أو مكان معين“.

وأشارت الشركة إلى أن ”الميزة الجديدة قد تكون مفيدة للآباء الذين يرغبون في مشاركة صورهم الخاصة بالأطفال تلقائيا“، على سبيل المثال، وهو مشابه لـ“الألبومات الحية“ (أو Live Albums) أو ”ميزات مشاركة الشريك“ (partner sharing) الخاصة بتطبيق غوغل ”Photos“ منذ سنوات.

وسيوفر إصدار ”iOS 16“ المقبل أيضا، ”تبديلا مفيدا“ في تطبيق الكاميرا لمشاركة اللقطات مباشرة في مكتبة الصور المشتركة (أو Shared Photo Library).

وقالت ”أبل“ إن ”جميع المشتركين يمكنهم إضافة وحذف وتحرير الصور ومقاطع الفيديو في المكتبة“.

وبالمقارنة، فإن ميزة مشاركة الشريك في تطبيق ”Google Photos“ لديها خيارات لمشاركة جميع الصور.

ومن خلال ميزة ”أبل“ الجديدة، يمكن للمستخدم أيضا إنشاء ”ألبوم مشترك“ للتعاون مع المزيد من المستخدمين، وإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تحميل ميزات تلقائيا لأشخاص محددين وحيوانات أليفة.

ويأتي الإعلان عن الميزات الجديدة خلال مؤتمر المطورين العالمي السنوي (WWDC) الذي بدأته شركة ”أبل“ يوم الإثنين، ويستمر حتى الجمعة المقبل.

واستكمالا لتحديث تطبيق ”Photos“ لنظام تشغيل ”iOS 16″، أعلنت ”أبل“ عن ميزة جديدة ستوفر من خلالها ”أدوات تنظيف أنيقة“، بحيث ستكتشف تلقائيا الصور المكررة، ويمكن للمستخدم مراجعة تلك الصور، وحذف الصور غير المرغوب فيها، وتحرير بعض المساحة على هاتفه.

ولا يحتوي تطبيق ”Google Photos“ على ”مزيل“ مضمن للصور المنسوخة، لكن لديه ”مدير تخزين“ يتيح للمستخدم مسح الصور ومقاطع الفيديو الكبيرة والصور الباهتة ولقطات الشاشة وأدوات لإزالة الصور من الهاتف إذا تم نسخها احتياطيا بالفعل إلى تخزين السحابة (Cloud).

في سياق متصل، أعلنت ”أبل“ أنها أضافت أيضًا تحسينات للخصوصية في تطبيق ”Photos“ في إصدار ”iOS 16“ عن طريق ”قفل الألبومات المخفية“ و“المحذوفة مؤخرًا“ تلقائيًا، ويجب على الأشخاص استخدام بصمة ”Face ID“ أو ”Touch ID“ أو رمز مرور لفتحها.

وانتقلت ”أبل“ بعد ذلك لتقديم أكثر الميزات متعة في إصدار ”iOS 16″، وهي ”Visual Lookup“، وتتيح الميزة ”التقاط صوره، ثم مشاركتها كصورة في تطبيقات أخرى مثل الرسائل، و“واتساب“ و“تيليغرام“.

ووصفت الشركة الميزة بأنها ”منشئ ملصقات مدمج لا يحتاج إلى أي أداة لإزالة الخلفية“.

وسيسمح تطبيق ”Photos“ المحدث، بنسخ ولصق أنماط التحرير على صور متعددة أيضًا، وبمعنى آخر، إذا كانت لدى المستخدم صيغة مجموعة من ”الفلاتر“ و“التأثيرات“ لإضفاء لمسة جمالية على الصور، فيمكنه تطبيقها على صورة واحدة ونسخ التعديلات إلى صور أخرى لتكرار هذه التغييرات بسهولة، وسيتمكن المستخدم أيضا من التراجع عن خطوات متعددة أو إعادتها في وضع التعديل.