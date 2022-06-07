"ريلمي" تطلق هاتف "GT Neo 3T" رسميا

أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الثلاثاء، هاتفها الجديد، ”GT Neo 3T“، رسميا في الأسواق العالمية.

ويأتي الهاتف بتصميم ”رياضي أنيق“ ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، حيث قالت الشركة إنه ”يستهدف الشباب في المقام الأول، لما يقدمه من أداء مقابل سعر مقبول“.

ويحتوي الهاتف الجديد، الذي تروج له الشركة على أنه مخصص للألعاب الثقيلة، على ”تبريد بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتميز بتصميم خلفي يشبه العلم المستخدم في سباق السيارات“.

الشاشة

ويتميز هاتف ”ريلمي“ الجديد بشاشة من نوع ”E4 AMOLED“ مقاس 6.62 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 360 هرتز.

وتدعم الشاشة سلسلة تدرج ألوان واسعة من نوع ”DCI-P3″، ومجموعة ألوان ”NTSC“ بنسبة 106%، وتعتيم بمستوى 16000.

وتأتي الشاشة مع طبقة حماية للشاشة من نوع ”Corning Gorilla Glass 5“ توفر ما يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، مع دعم معمارية ”+HDR10“.

الأداء والإعدادات

ويتم تشغيل هاتف ”GT Neo 3T“ بوساطة معالج قوي من نوع ”Snapdragon 870“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنبا إلى حنب مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 650“.

ويعمل المعالج مع ”8 غيغابايت“ من ذاكر وصول عشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR4x “ ومع ما يصل لـ ”256 غيغابايت“ من سعة التخزين الداخلية.

ويعتمد الجهاز على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”ريلمي“ التقليدية، ”UI 3.0“. ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بإصدار ”Bluetooth 5.2“ وشبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق وتبريد ”VC“.

كما يوفر ذاكرة وصول عشوائي افتراضية تصل إلى “ 5 غيغابايت“ من استخدام مساحة التخزين الفارغة.

ويدعم الهاتف اتصال شبكات الجيل الخامس (5G) و“ GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo“ و“NFC“ و“USB Type-C“.

ويشتمل على مكبرات صوت تدعم خاصية ”Dolby Atmos“، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ويحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

ويتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للألوان؛ ”Dash Yellow“ و“Drifting White“ و“Shade Black“. ويبلغ سمك الهاتف 8.65 مم ويزن 195 غرامًا.

الكاميرا

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف الذكي الجديد من ”ريلمي“ بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسيا بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة ”8 ميغابكسل“، ومستشعر ”ماكرو“ بدقة ”2 ميغابكسل“، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة ”16 ميغابكسل“.

السعر

وأطلقت ”ريلمي“ هاتفها الجديد في إصدارين مختلفين من سعة التخزين الداخلية، وحددت سعر الإصدار الأساسي (8 رام + 128 غيغابايت سعة تخزين) بـ469.99 دولار، وإصدار (8 رام + 256) بـ509.99 دولار.