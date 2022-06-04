أوبو تطلق هاتف Reno 8 Lite ميسور التكلفة

أطلقت شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد ميسور التكلفة ”Reno 8 Lite“، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية. يأتي ذلك بعدما أطلقت الشركة الصينية قبل نحو أسبوعين سلسلة ”Reno 8“ الجديدة والتي تضمنت ثلاثة هواتف مختلفة.

ويعد هاتف ”Reno 8 Lite“ رابع هذه التشكيلة، لكن الشركة لم تكشف عنه آنذاك.

ويتميز الهاتف منخفض التكلفة الجديد من ”أوبو“ بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة ودقة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث 60 هرتز. ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج من نوع ”Snapdragon 695“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 619“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقة ”microSD“ حتى 1 تيرابايت. ويمكن زيادة ذاكرة الوصول العشوائي أيضاً حتى 13 غيغابايت باستخدام التخزين الإضافي المدمج.

ويعمل هاتف“Reno 8 Lite“ – ثنائي شرائح الاتصال (Nano) – على نظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة ”أوبو“ التقليدية، ”ColorOS 12.1″. وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف، شبكات الجيل الخامس (5G) و“NFC“ و“Bluetooth v5.1″ و“GPS / A-GPS“ و“GLONASS“ و“BEIDOU“ و“GALILEO“ و“USB Type-C“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

ويوجد أيضًا بالهاتف مستشعر جانبي لبصمة الأصابع، ويدعم خاصية فتح الوجه أيضًا (Face ID). ويضم هاتف ”Reno 8 Lite“ بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن 33 وات فائق السرعة من نوع ”SuperVOOC“. ويدعم شهادة ”IPX4“ لمقاومة الرذاذ والغبار. وإلى جانب ذلك، يزن الهاتف حوالي 173 غرامًا.

وفيما يخص التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسيًا بدقة 64 ميغابكسل، جنبًا إلى جنب مع مستشعرين آخرين، – ”عمق“ و“ماكرو“ – بدقة 2 ميغابكسل. وللصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يتميز الهاتف بمستشعر كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

وتدعم كل من الكاميرات الخلفية والأمامية ميزات تشمل ”الوضع الليلي“ و“الوضع الرأسي“. وتم تجهيز الكاميرا الخلفية أيضًا بفلاش ”LED“ وتدعم تسجيل فيديو عالي الدقة بالكامل بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية.

وأطلقت شركة ”أوبو“ الهاتف رسمياً أمس الجمعة في إسبانيا بشكل مبدئي، على أن يصل إلى الأسواق العالمية الأخرى قريباً. وحددت الشركة سعر ”Reno 8 Lite“ بـ429 يورو (حوالي 460 دولاراً). ويأتي الهاتف بخيارات ألوان الأسود وألوان قوس قزح.