"TCL Stylus 5G".. أرخص هاتف محمول يعمل بقلم

أطلقت شركة ”تي سي إل“ الصينية للإلتكرونيات، هاتفها الجديد ”TCL Stylus 5G“، الذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية المفضلة لدى الشباب، على الرغم من أنه كما يوحي اسمه، يشتمل على قلم مدمج، وهي ميزة دائماً ما تتواجد في الهواتف الرائدة.

ويتميز الهاتف الذكي الجديد بشاشة من نوع ”IPS LCD“ بمقاس 6.81 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2460 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20.5: 9 ومعدل تحديث 60 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج مقبول ضمن الفئة من نوع ”MediaTek Dimensity 700“ مقترناً بـ 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية. وعلاوة على ذلك، يمكن توسيع مساحة التخزين عبر بطاقة ”microSD“ تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

ويعمل ”TCL Stylus 5G“ على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة. ويتميز الهاتف بتطبيق ”Nebo“، مع التعرف على خط اليد بدقة عالية. وهناك أيضًا قائمة وصول سريع إلى ميزات القلم، مثل الرسم وتدوين الملاحظات وتكبير الشاشة والمزيد.

ويحتوي ”Stylus 5G“ – وهو أول هاتف ذو قلم رفيع من ”تي سي إل“ – على بطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة والتي يُزعم أنها تدوم حتى 15.3 ساعة من الاستخدام العادي، كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. ويزن الهاتف حوالي 213 غراماً.

ويتميز الهاتف أيضاً بمستشعر لبصمة الأصابع مثبت على الجانب، ويدعم أيضًا تقنية فتح الوجه (FACE ID). وعلى الجانب السفلي، يتميز بمنفذ ”USB“ من النوع ”C“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة قلم. ويدعم الهاتف الذكي اتصال ”واي فاي“ و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“ لاسلكي.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف الذكي على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 5 ميغابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل.

وبالنسبة للصور السيلفي، يحتوي الهاتف على مستشعر للكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابكسل موجود في فتحة مثقوبة مركزية في المقدمة. وكل من إعدادات الكاميرا هذه قادرة على تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بالكامل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وأطلقت شركة ”تي سي إل“ هاتف ”Stylus 5G“ في الولايات المتحدة بشكل مبدئي على أن يصل إلى أسواق أخرى في العالم في وقت لاحق. وحددت الشركة سعر الهاتف بـ258 دولارًا. وتقدم ”تي سي إل“ خيار اللون ”الأسود القمري“ فقط لهذا الهاتف.

وبالنظر إلى سعر الهاتف، يعد ”TCL Stylus 5G“ بديلا أرخص للهواتف الأخرى التي تدعم استخدام القلم الذكي، مثل ”Samsung Galaxy S22″ و“Moto G Stylus 5G“.