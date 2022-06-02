بسعر منخفض.. "تكنو" تطلق هاتف "Spark 9 Pro"

أطلقت شركة ”تكنو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسمياً، هاتفها الجديد ”Spark 9 Pro“ ضمن الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية، والذي تم طرحه للأسواق العالمية اليوم الخميس.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع ”IPS LCD“ مقاس 6.6 بوصة بدقة ”FHD+“ (1080 × 2460 بكسل) مع معدل تحديث 90 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج ثماني النواة من نوع ”MediaTek Helio G85″، إلى جانب معالج رسومي من نوع ”Mali-G52“ و 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مع 128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”تكنو“ التقليدية ”HiOS 8.6“.

ويدعم الهاتف – الذي يأتي بشريحتي اتصال من نوع (Nano-Sim) – خيارات اتصال عدة، مثل ”Wi-Fi 802.11 ac“ مزدوج النطاق (2.4GHz + 5GHz) و ”Bluetooth 5″ و“GPS/ GLONASS/ Beidou“ و“USB Type-C“، ومقبس صوت 3.5 ملم وراديو ”FM“. ويحتوي الهاتف على قارئ لبصمة الأصابع مثبت على الجانب.

ويأتي هاتف ”Tecno Spark 9 Pro“ – وهو خليفة ”Spark 8 Pro“ الذي تم إطلاقه العام الماضي – مزوداً ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات. ويبلغ سمك الهاتف 8.42 مم.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.6، ومستشعراً ثانياً للعمق بدقة 2 ميغابكسل، وعدسة ثالثة تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 2 ميغابكسل. وبالنسبة لصور السيلفي، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

وتأتي وحدة الكاميرا محملة مسبقًا بقائمة من أوضاع الكاميرا، بما في ذلك الوضع الليلي الفائق 3.0 ووضع جمال الوجه (5.0) وغيرها، كما يأتي هاتف ”Spark 9 Pro“ بخيارات ألوان ”Burano Blue“ و“Holy White“ و“Hacker Storm“ و“Quantum Black“.

ولم تشارك شركة ”تكنو“ مزيدا من التفاصيل حول سعر هاتف ”Spark 9 Pro ”، لكنها ألمحت إلى أن سعره سيبدأ من 198 دولاراً.

وقالت الشركة الصينية إن الهاتف سيكون متاحًا قريبًا في مناطق محددة، بدءًا من أفريقيا والشرق الأوسط.