إطلاق سلسلة هواتف HONOR 70 بثلاثة معالجات مختلفة

أطلقت شركة ”هونر“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، رسمياً، اليوم الإثنين، سلسلة هواتفها الجديدة، ”HONOR 70″، التي تتضمن ثلاثة إصدارات بمواصفات وإعدادات مختلفة، وتأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب بشكل كبير.

ويأتي الإصدار الأساسي من سلسلة الهواتف الجديدة، الذي يحمل اسم ”HONOR 70″، بشاشة كبيرة من نوع ”OLED“ بمقاس6.67 بوصة وبدقة ”FHD+“ ومعدل تحديث 120 هرتز مع حواف منحنية. وتدعم الشاشة خاصية ”HDR 10“ مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد بواسطة معالج قوي من نوع ”+Snapdragon 778G“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”هونر التقليدية“، ”Magic UI 6.1“.

ويتميز الهاتف بالنحافة وخفة الوزن على الرغم من لوحة الشاشة المقترنة، حيث يزن 178 غرامًا فقط ويبلغ سمكه 7.91 ملم. ويحتوي الهاتف على قارئ بصمة أصابع مدمج في الشاشة.

ويدعم هاتف ”HONOR 70″ خيارات اتصالات عديدة، مثل شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE)، و“Wi-Fi 802.11ax“ مزدوج النطاق (2.4GHz/5GHz) و“Bluetooth 5.2″ و“GPS“ و“USB Type-C“، ويضم الهاتف بطارية بسعة 4800 مللي أمبير يتم شحنها حتى 66 وات.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً رئيسياً من نوع ”Sony IMX800“ بدقة 54 ميغابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر ثالث للعمق بدقة 2 ميغابكسل.

وفي المقدمة، يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

Honor 70 Pro

يأتي الهاتف بشاشة من نفس نوع الإصدار الأساسي، لكنها أكبر قليلاً وتأتي بحجم 6.78 بوصة. وتأتي الشاشة رباعية الانحناء، مما يعني أنها تنحني قليلاً في الأعلى والأسفل أيضًا. وتم تغيير المعالج إلى نوع ”MediaTek Dimensity 8000“. وبينما تقل سعة البطارية قليلاً عند 4500 مللي أمبير في الساعة، يقفز الشحن بسرعات تصل إلى 100 وات.

وتغيرت الكاميرا في الهاتف أيضًا. وفي حين أن المستشعرات الرئيسية وفائقة الاتساع لم تتغير، تم استبدال مستشعر العمق بعدسة تقريب 8 ميغابكسل حتى ”3x“ مع تثبيت بصري (OIS) فائق الدقة. وتتمتع كاميرا السيلفي أيضًا بدقة تصل إلى 50 ميغابكسل. ويزن الهاتف حوالي 192 غراماً.

+HONOR 70 Pro

تعتبر إعدادات ومواصفات الهاتف نفسها تمامًا في هاتف ”Pro“، مع تغييرين استثنائيين فقط، حيث يأتي التغيير الأول في ترقية المعالج إلى شريحة ”MediaTek Dimensity 9000″، وهي أسرع بشكل ملحوظ، أما التغيير الثاني، فيعد تراجعاً غريباً، حيث لا يوجد خيار تخزين 512 غيغابايت، ويدعم الهاتف فقط سعة تخزين تصل 256 غيغابايت فقط.