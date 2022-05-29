قبل الإطلاق المرتقب.. أبرز الاختلافات بين "iPhone 13 Pro" و"14 Pro"

تستعد شركة ”أبل“ الأمريكية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة، ”iPhone 14″، في حدثها المرتقب المقرر، في سبتمبر المقبل.

وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت حول سلسلة الهواتف الجديدة وما تحمله من إعدادات وتصاميم، نشرت مواقع تقنية أبرز الاختلافات – التي لم تنفها الشركة – بين سلسلة ”iPhone 14″ الجديدة و“13″ الحالية، وركزت بشكل خاص على نسخة الـ“Pro“.

التصميم والشاشة

تبدأ الاختلافات البارزة بين هاتفي ”iPhone 13 Pro“ و“iPhone 14 Pro“ في التصميم، حيث من المقرر أن يأتي الهاتف الجديد أرفع بشكل ملحوظ من الطراز السابق، وسيحتوي على نسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 20:9.

ولكن التغيير الكبير في التصميم يأتي في استغناء ”أبل“ عن الشق (أو Notch) العريض والمزعج الذي يضم الكاميرا ومستشعرات قارئ بصمة الوجه (Face ID)، وستقدم الشركة في الهاتف الجديد شقًا أصغر على شكل ”كبسولة“ والذي يشغل مساحة أقل.

وفيما يتعلق بالشاشة، يتميز هاتف ”iPhone 13 Pro“ الحالي بلوحة من نوع ”OLED“. ومن المقرر أيضًا أن سيصل هاتف ”iPhone 14 Pro“ أيضًا بنفس المواصفات وحتى بنفس الدقة الموجودة حاليًا، لكن بعض الشائعات تشير إلى أن ”أبل“ ستعمل على تحسين دعم خاصية ”ProMotion“.

وبينما يضم هاتف ”iPhone 13 Pro“ معدل تحديث للشاشة يعمل ديناميكيًا بين 10 و120 هرتز، فمن المتوقع أن يكون هاتف ”iPhone Pro 14“ أكثر تقدمًا ويتم تحديثه ديناميكيًا من 1 إلى 120 هرتز.

ومن المقرر أن يأتي هاتف ”iPhone Pro 14“ بفضل هذا التحديث بخاصية ”Always-on Display“، وهي وظيفة قدمتها شركة ”سامسونغ“ في هواتفها منذ فترة طويلة، كما هو الحال أيضًا مع ساعة ”أبل“ الذكية.

المعالج وذاكرة الوصول

أكدت شركة ”أبل“ أنها لن تدمج شريحة ”A16 Bionic“ الجديدة إلا في طرازات ”Pro“ فقط من التشكيلة الجديدة على عكس الجيل السابق، وذلك بسبب الأداء الجيد لمعالج ”A15 Bionic“ المدمج في طرازات ”iPhone 13“. ومن ناحية أخرى، سيتم بناء شريحة ”A16“ على معمارية 4 نانومتر، وهو تحسن كبير عن سابقتها التي تعتمد على 5 نانومتر.

ومن المتوقع أن يتمتع هاتف ”iPhone 14 Pro“ بنفس سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) مثل ”iPhone 13 Pro“؛ أي 6 غيغابايت. ولكن يبدو أن ”أبل“ ستدمج ذاكرة جديدة من نوع ”LPDDR5“ التي أثبتت بالفعل أنها أسرع من نوع ”LPDDR4X“ المدمجة في هاتف ”iPhone 13 Pro“.

الكاميرا

الاختلاف الثالث الكبير سيكون في إعداد الكاميرا الخلفي، حيث سيحتوي هاتف ”iPhone 14 Pro“ على مستشعر أساس بدقة 48 ميغابكسل، وهو تحسن كبير مقارنة بـ12 ميغابكسل من المستشعر الرئيس لهاتف ”iPhone 13 Pro“.

ومن من المتوقع أيضًا أن يتميز طراز ”iPhone 14 Pro“ بإمكانية تسجيل فيديوهات حتى دقة ”8K“، بالإضافة إلى بعض التحسينات التي تم إدخالها على الوضع السينمائي الذي قدمته ”أبل“ لأول مرة مع طراز ”iPhone 13 Pro“.

ومن المتوقع أن يحتفظ هاتف ”iPhone 14 Pro“ بنفس البطارية التي تبلغ 3095 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 20 واط، الموجود بالفعل في طراز ”iPhone 13 Pro“ المتاح حاليًا.