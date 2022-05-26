ريلمي تكشف عن جهازها اللوحي الجديد "Pad X"

أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية، اليوم الخميس، جهازها اللوحي الجديد ”Pad X“ رسميا، الذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية.

ووعدت الشركة بأن الجهاز اللوحي الجديد سيقدم قيمة حقيقية مقابل سعر جيد، وسيكون مناسباً بصفة خاصة للأطفال.

ويتميز اللوحي الجديد بشاشة من نوع ”LCD“ بمقاس 11 بوصة وجودة ”2K“ (2000 × 1200 بكسل)، مع سطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع، مع نسبة استحواذ للشاشة إلى الجسم تبلغ 84.6%.

ويحتوي الجهاز اللوحي على جسم معدني نحيف للغاية يبلغ 7.1 ملم، ويضم كاميرا أمامية بمستشعر فائق الاتساع بنحو 105 درجات بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل.

ويضم التابلت مكبرات صوت رباعية تقدم صوتا عالي الدقة وتدعم خاصية ”Dolby Atmos“، بالإضافة إلى بطارية بقدرة 8340 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

أما عن الأداء والإعدادات، يتم تشغيل التابلت بواسطة معالج مقبول من نوع ”Snapdragon 695“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 619“.

ويعمل المعالج جنباً إلى جنب مع ما يصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر بطاقة ”microSD“.

ويعمل الجهاز كذلك بنظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة ”ريلمي“ التقليدية، ”UI 3.0″، ويدعم اتصال ”Wi-Fi 802.11 ac“ (2.4 غيغا هرتز / 5 غيغا هرتز)، و“Bluetooth 5.0″، و“GPS“، و“GLONASS“، ومنفذ ”USB 2.0“ من النوع ”C“، ويزن الجهاز حوالي 499 غراماً.

ويأتي الجهاز اللوحي الجديد بنوعين من الملحقات، وهما القلم الذكي الخاص بـ“ريلمي“ ولوحة مفاتيح ”Smart Keyboard“ الخاصة بالشركة أيضاً، ويدعم القلم حساسية الضغط بمستوى 4096، ومعدل أخذ العينات باللمس 240 هرتز، وزر مخفي 360 درجة وشحن مغناطيسي.

ويمكن إقران لوحة المفاتيح مع الجهاز اللوحي عبر ”البلوتوث“، ولديها مسافة انتقال 1.3 مم، وتأتي مع مفاتيح اختصار متعددة الوظائف ومصنوعة من جلد صديق للبيئة.

ويأتي تابلت ”Pad X“ الجديد من ”ريلمي“ في إصدارين مختلفين من ذكراة الوصول العشوائي وسعة التخزين الداخلية.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأول (4 رام + 64 غيغابايت سعة تخزين) بـ192 دولاراً، وسعر الإصدار الثاني (6 رام + 128) بـ237 دولاراً. ويتوفر الجهاز بخيارات ألوان ”الأخضر الفلوريسنت“ و“الأزرق البحري“ و“الرمادي النجمي“ كما حددت شركة ”ريلمي“ سعر القلم الذكي بـ74 دولارًا، ولوحة المفاتيح الذكية بـ59 دولارًا.