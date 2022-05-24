"أبل" تمنع مستخدمي "آيفون" من التراجع عن تثبيت iOS 15.5"‎"

أوقفت شركة ”أبل“ اعتماد إصدارات ”iOS 15.4.1“ والأقدم من ذلك على هواتف آيفون، وبالتالي لن يتمكن المستخدمون من التراجع عن تثبيت أحد أنظمة تشغيلها ”iOS 15.5“ والذي وصل رسميا بشكل كامل بنهاية مارس/آذار الماضي.

اعتادت أبل التوقف عن اعتماد الإصدارات القديمة من أنظمة تشغيل أجهزتها، وذلك بعد إطلاقها الإصدارات الأحدث، بهدف تشجيع مستخدمي أجهزتها على تثبيت واستخدام الإصدارات الجديدة.

وكان إصدار ”iOS 15.4.1“ بمثابة تحديث جزئي يقدم حل لمشكلة المستخدمين مع بطاريات هواتفهم التي بدأت تنفذ سريعا بعد تحديث أنظمتهم إلى ”iOS 15.4“.

كما قدم التحديث حلا برمجيا سريعا لثغرة أمنية كانت تسمح للتطبيقات بتشغيل أكواد برمجية خبيثة قادرة على التحكم الكامل في هواتف المستخدمين دون علمهم أو إذنهم.

وحل تحديث ”iOS 15.5“ الأخير من ”أبل“ 25 ثغرة أمنية، إلى جانب تقديم العديد من المزايا للمستخدمين، ومن بينها تحديث لتطبيق المناقشات الصوتية ”Apple Podcasts“، والذي يقدم للمستخدم إمكانية التحكم في عدد الحلقات المحملة على هاتفه، إضافة إلى الحذف التلقائي للحلقات القديمة، وبالتالي يصبح من السهل على المستخدم التحكم في المساحة التي يستخدمها التطبيق من السعة التخزينية لهاتفه.

وقدم التحديث ميزة طلب ”Request“ وإرسال ”Send“ أموال مباشرة من قطاع ”Apple Cash“ داخل تطبيق المحفظة ”Wallet“.

ووصلت ميزة ”External Link Account Entitlement“ لهواتف آيفون التي تسمح للتطبيقات بإظهار روابط للمستخدمين بداخلها، تتيح لهم إمكانية إنشاء حساب شخصي أو الدفع مقابل خدمة على موقع الخدمة، خارج متجر أبل ”AppStore“.

ووسعت أبل تطبيق ميزة الأمان داخل الرسائل المستقبلة داخل تطبيق رسائل أبل ”Messages app“، لتصل أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلاندا، والتي تحمي المراهقين والأطفال من التعرض لصور إباحية داخل الرسائل النصية وكذلك رسائل ”iMessages“.

ففي حال رصدت ”أبل“ وجود مواد إباحية في الرسائل المستقبلة على هواتف آيفون للأطفال، يتم تمويه تفاصيل الصور بشكل كامل، وإظهار تحذير نصي للطفل، كذلك سيظهر تحذير نصي في حال بادر الطفل بإرسال صورة تظهر مناطق حساسة من جسمه في رسائل نصية.

في سياق آخر، كانت كشفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ نقلا عن مصادر، أن الشركة الأمريكية ”أبل“ قد أخطرت بعض مورديها أن لديها خططا لزيادة الإنتاج خارج الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة ليست راضية عن القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الصينية وسط تفش جديد لفيروس كورونا، كما أن ”أبل“ تريد أن تنأى بنفسها عن الصين بسبب الخلافات بين واشنطن وبكين.

وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية، أن الهند وفيتنام، اللتين تعدان بالفعل مواقع لإنتاج شركة أبل، من بين البلدان البديلة للصين.

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، حذرت شركة ”أبل“ المستثمرين من تأثر إمدادات منتجاتها في الربع القادم بالقيود التي تفرض في الصين لمواجهة كورونا.