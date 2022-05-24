أوبو تكشف عن سلسلة هواتف شبيهة بأجهزة آيفون

كشفت شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسميا عن سلسلة ”OPPO Reno 8″، التي تأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تقدم قيمة حقيقة مقابل سعر مقبول.

وتتضمن السلسلة ثلاثة هواتف جديدة، مع التركيز بشكل خاص على هاتف ”OPPO Reno 8 Pro“ الذي يأتي بمعالج متطور هو الأول من نوعه حتى الآن.

وتشترك الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة من ”أوبو“ في التصميم مع بعضها البعض، والذي قالت الشركة عنه أنه تصميم قوي ومعاصر يجتذب المستخدمين وخاصة الشباب منهم. وتصل جميع الطرازات بظهر زجاجي لا يقطعه سوى وحدة الكاميرا الخلفية التي تشبه أجهزة ”آيفون“ الحديثة.

OPPO Reno 8

يتميز الإصدار الأساسي من سلسلة الهواتف الجديدة بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة بدقة ”FHD+“ ومعدل تحديث 90 هرتز، مع طبقة حماية من نوع ”Gorilla Glass 5“. ويتم تشغيل الهاتف – الذي يأتي بإطار بلاستيكي – بوساطة معالج من نوع ”Dimensity 1300 MediaTek“، جنباً إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS3.1“.

ويضم الهاتف قارئا لبصمة الأصابع تحت الشاشة وآخر بصريا، ويدعم مستشعرات التسارع والدوران والقرب والبوصلة. ويدعم الهاتف اتصالات “ Wi-Fi 802.11 ac“ و“Bluetooth 5.3″ و“USB type C“ و“NFC“، بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس (5G).

وفي الخلف، يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر ”أبيض وأسود“ بدقة 2 ميغابكسل، ثم مستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. وتأتي الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

ويضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بقوة 80 وات. ويعمل الهاتف بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”أوبو“ التقليدية، ”Color OS 12.1“. ويزن الهاتف 179 غراماً.

OPPO Reno 8 Pro

يحتوي هاتف ”Reno8 Pro“ على شاشة من نوع ”AMOLED“ أيضاً بمقاس 6.62 بوصة بدقة ”FHD+“ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة حماية من نوع ”Gorilla Glass 5“. وتدعم الشاشة معمارية ”HDR10+“ مع ذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة أحدث معالج في العالم الآن، والذي يأتي من نوع ”Snapdragon 7 Gen 1“ المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مع معالج رسومي من نوع ”Adreno 662“ بسرعة تصل إلى 2.4 جيجا هرتز. ويعد الهاتف هو الأول في العالم الذي يباع بهذا المعالج.

ويعمل المعالج جنبا إلى جنب مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS3.1“. ويعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”أوبو“ التقليدية، ”Color OS 12.1“. ويزن الهاتف 188 غراماً.

ويشتمل الهاتف – الذي يتميز بإطار من الألومنيوم – على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية أيضا يضم مستشعرا رئيسيا من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل. ويضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

وإلى جانب إعداد الكاميرا الثلاثي، تطرح ”أوبو“ أيضًا مجموعة شرائح ”MariSilicon X NPU“، والتي تم استخدامها في البداية في سلسلة ”Find X5“ بالإضافة إلى ”Mari X Silicon NPU“، لتحسين جودة الصور والفيديوهات الملتقطة.

OPPO Reno8 Pro+

يتميز الطراز الأعلى تجهيزا في سلسلة هواتف ”أوبو“ الجديدة بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.7 بوصة بدقة ”FHD+“ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة حماية من نوع ”Gorilla Glass 5“. وتدعم الشاشة معمارية ”HDR10+“. وتأتي الشاشة مع فتحة ثقب للكاميرا الأمامية بخاصية ”تكامل الضبط التلقائي للصورة“، وهي ميزة متواجدة في طراز ”Pro +“ فقط.

ويحتوي الهاتف على ميزة تجميلية أخرى؛ وهي الحواف الرفيعة للغاية، حيث يحتوي ”Reno8 Pro +“ على حواف علوية وسفلية مقاس 2.37 مم وحواف جانبية مقاس 1.4 مم، وهي الميزة التي تدعي بها شركة ”أوبو“ أنها جعلت الهاتف الجديد هو الأرفع في سلسلة هواتف ”Reno“ منذ إطلاقها لأول مرة حتى الآن.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة معالج قوي يأتي من نوع ”Dimensity 8100 Max“، مع ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ”LPDDR5“ و256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

ومن المقرر أن يبدأ بيع هاتف ”Reno8 Pro +“ و“Reno 8″ اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، بينما سيتوفر ”Reno8 Pro“ اعتبارًا من 11 يونيو.