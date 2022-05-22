"واتساب" سيوقف دعم نظامي تشغيل "iOS 10" و "11"

قال تقرير إخباري، إن شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية الأشهر في العالم ”واتساب“، تعتزم وقف دعمها لنظامي تشغيل ”iOS 10″ و“iOS 11“ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع ”WABetaInfo“ التقني – الموقع الأشهر في تغطية وتحليل أخبار تطبيق ”واتساب“ – أن الأخير اتخذ هذه الخطوة في ”إطار جهوده لإطلاق ميزات جديدة قد لا تعمل مع الأجهزة التي تعمل على أنظمة تشغيل أقدم“.

وذكر الموقع أن ”تطبيق المراسلة الفورية سيتوقف عن دعم أجهزة (iPhone 5) و(5C) والتي تعمل بأنظمة (iOS 10) و(iOS 11)“.

ووفقًا لـ“WABetaInfo“، تُظهر لقطة شاشة أن ”واتساب“ يوصي مستخدمي أجهزة ”آيفون“ المذكورة بأنهم بحاجة إلى تحديثها من أجل الاستمرار في استخدام التطبيق، بعد 24 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضحت الشركة من خلال قسم الدعم الفني الخاص بها أن ”إصدارات ”iOS 12″ والإصدارات الأحدث ستكون مدعومة بشكل طبيعي“.

بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مستخدمو نظام تشغيل ”أندرويد“ أيضًا إلى إصدار ”4.1“ أو أحدث.

من ناحية أخرى، طرح ”واتساب“ تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمنصته الرقمية يتيح للمستخدمين ”طلب معلومات حساباتهم“ على إصدار سطح المكتب.

وتم تقديم الميزة أول مرة في 2018، على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ للامتثال للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) للاتحاد الأوروبي.

وذكرت تقارير إخبارية أن ”ميزة (طلب معلومات الحساب) لن تكون متاحة إلا بعد تحديث إصدار (واتساب) لسطح المكتب إلى أحدث إصدار تجريبي والذي يحمل رقم “ 2.2219.3″.

ويبدو أن الميزة يتم طرحها ببطء، ويقال إنها متاحة حاليًا لمختبري الإصدارات التجريبية فقط.

وميزة ”طلب معلومات الحساب“ تسمح للمستخدمين بطلب تقرير من ”واتساب“، يصبح جاهزًا في غضون 3 أيام.

ويواجه مستخدمون بعض المشكلات التقنية لتنزيل التقرير، وقد يضطرون للانتظار لبعض الوقت قبل أن يتمكنوا من تنزيله.

وسيشمل التقرير التفاصيل بما في ذلك جميع المعلومات المتعلقة بنشاط المستخدم أو تفاصيل جهاز جهات الاتصال أو إعدادات الخصوصية.

وكان تطبيق ”واتساب“ المملوك لشركة ”ميتا“، أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يختبر ميزة جديدة عبر منصته الرقمية تسمح لمستخدميه بمغادرة مجموعات الدردشة بـ“صمت“ دون إخطار الأعضاء الآخرين بعملية الخروج.

ويأتي ذلك، بعد أن ألمحت الشركة إلى هذه الخاصية لأول مرة، الشهر الماضي، خلال الإعلان عن ميزة ”المجتمعات“ الخاصة بها.

وستجعل الميزة الجديدة من السهل على الأشخاص مغادرة المجموعات غير المرغوب فيها والمزعجة التي كانوا يترددون في السابق بالخروج منها دون معرفة باقي الأعضاء.