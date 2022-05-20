الصين ترفض حظر مشاركة هواوي في "الجيل الخامس" في كندا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

انتقدت بكين، الجمعة، قرار كندا ”الذي لا أساس له“ باستبعاد عملاقتي الاتصالات الصينيتين هواوي و“زد تي إي“، عن إنشاء شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G، باسم الأمن القومي.

وتحث الولايات المتحدة حلفاءها على التخلي عن ”زد تي إي“ وخاصة عن هواوي في إطار تجهيز شبكات 5G الخاصة بها، بحجة أن بكين يمكن أن تستخدم هذه الشركات لمراقبة اتصالات الدولة وحركة البيانات.

وبعد سنوات من التردد، قررت كندا الخميس حظر المجموعتين من عقود شبكتها للجيل الخامس.

وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامباني الخميس ”يأتي ذلك بعد مراجعة كاملة أجرتها أجهزتنا الأمنية وبالتشاور مع أقرب حلفائنا“.

وأعربت بكين الجمعة عن استيائها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحافة، إن ”الصين تعارض بشدة“ هذا القرار.

وأكد أن بلاده ستتخذ ”جميع الإجراءات اللازمة“ لحماية الشركات الصينية، دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات.

واستبعدت كندا هواوي من المشاركة في المناقصات الحكومية لمعدات الشبكة الأساسية، مثل أجهزة التوجيه.

وأرجأت الحكومة الكندية هذا القرار بسبب التوترات الدبلوماسية مع بكين في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامباني في مؤتمر صحفي: ”نعلن عزمنا على حظر منتجات وخدمات هواوي وزي تي إي في أنظمة الاتصالات الكندية“.

وأضاف شامباني: ”يأتي ذلك بعد مراجعة كاملة أجرتها أجهزتنا الأمنية وبالتشاور مع أقرب حلفائنا“.

وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو، إن ابتكار الجيل الخامس ”يمثل فرصة كبيرة للمنافسة والنمو“ لكنه ”ينطوي أيضا على مخاطر“.

وأضاف في مؤتمر صحفي: ”هناك الكثير من الجهات المعادية المستعدة لاستغلال نقاط الضعف“ في شبكات الاتصالات.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت هواوي من مشاريع شبكة الجيل الخامس على أراضيها، مشيرة إلى مخاطر تجسس أو تخريب للشبكات الغربية، وهو ما تنفيه شركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وحذا حلفاء آخرون حذو الولايات المتحدة، بينهم المملكة المتحدة واليابان وأستراليا والسويد.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين كندا والصين في نهاية العام 2018 مع اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر منغ وانزهو.

وكان ذلك بمثابة بداية لأزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين مع احتجاز الصين مواطنَين كنديين.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإجراءات، أطلق سراح منغ وانزهو أخيرا في نهاية أيلول/ سبتمبر 2021 وعادت إلى الصين، كما أطلِق سراح الكنديَين.

وفي أول ظهور إعلامي كبير لها في الصين منذ إطلاق سراحها، قالت وانزهور يوم 28 آذار/ مارس الماضي، إنها ”مسرورة“ بحضور الإعلان عن نتائج المجموعة ”بعد أربع سنوات“ من مشاركتها الأخيرة.