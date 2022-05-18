لمساعدة ذوي الإعاقة.. أبل تطرح إضافات جديدة لخاصية "إمكانية الوصول"

طرحت شركة ”أبل“ الأمريكية إضافات جديدة لخاصية ”إمكانية الوصول“ (أوAccessibility) بما في ذلك ميزة ”اكتشاف الباب“ و“التعليقات التوضيحية الحية“ (أو Live Captions)، عبر عدد من أجهزتها الحديثة.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء، عن قائمة بميزات ”إمكانية الوصول“ الجديدة التي تهدف بشكل أساس إلى مساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة.

وزعمت الشركة الأمريكية أن الميزات الجديدة – التي ستضاف إلى أجهزة ”آيفون“ والساعة الذكية الخاصة بها، ”Apple Watch“، وأجهزة ”Mac“ في وقت لاحق من هذا العام – تستخدم أحدث التقنيات والتطورات في مجال التعلم الآلي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان البصر، أو ضعف السمع، أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات جسدية أو إعاقة حركية.

وتشمل الإضافات الجديدة ميزة ”اكتشاف الباب“ (أو Door Detection) لمستخدمي ”آيفون“ و“آيباد“ و“Apple Watch Mirroring“، و“التعليقات التوضيحية الحية“.

وأعلنت ”أبل“ أيضًا عن تحديثات لخاصية ”VoiceOver“، مع 20 لغة إضافية.

ويرى بعض خبراء التقنية أن ميزة ”Door Detection“ هي الخاصية الأكثر فائدة التي قدمتها ”أبل“ في ”ميزات إمكانية الوصول“، والتي تستخدم مستشعر ”LiDAR“ المضمنة في أحدث طرازات ”آيفون“ و“آيباد“ للمساعدة في التنقل بين المستخدمين لتحديد ”موقع الباب“.

ووصفت الشركة طبيعة عمل الميزة الجديدة وأوضحت أنها تستخدم مزيجًا من ”LiDAR“ والكاميرا والتعلم الآلي على الجهاز لفهم مدى بعد المستخدمين عن الباب ووصف سمات الباب، بما في ذلك ما إذا كان مفتوحًا أم مغلقًا.

وإذا كان الباب مغلقًا، يمكن أن تساعد الميزة الأشخاص على فتحه عن طريق ”الدفع“ أو ”تدوير المقبض“ أو ”سحب المقبض“.

ويُزعم أيضًا أن الميزة تتضمن ”قراءة العلامات والرموز حول الباب“، مثل رقم الغرفة، وحتى التعرف على وجود رمز مدخل يمكن الوصول إليه.

وستعمل ميزة ”اكتشاف الباب“ على سلسلة هواتف ”iPhone 13 Pro“ و“12 Pro“، ولوحيات ”iPad Pro“ موديلات 2020 و2021 من خلال تطبيق ”Magnifier“ المثبت مسبقًا.

وسيحتوي تطبيق ”Magnifier“ من ”أبل“ على وضع اكتشاف جديد لتمكين الوصول إلى ميزة ”Door Detection“. وسيحتوي أيضًا على ميزة اكتشاف الأشخاص ووصف الصور كميزتين جديدتين يمكن أن تعملا بمفردهما أو في وقت واحد جنبًا إلى جنب مع ميزة ”اكتشاف الباب“ للمساعدة في دعم الأشخاص ضعاف أو فاقدي البصر.

وإلى جانب التحديثات داخل ”Magnifier“، سيحصل تطبيق ”خرائط أبل“ أيضًا على ردود فعل صوتية ولمسية للمستخدمين الذين مكّنوا خاصية ”VoiceOver“ لمساعدتهم على تحديد نقطة البداية لاتجاه السير، حسب ما أعلنت الشركة الثلاثاء.

وستحصل ساعة ”Apple Watch“ أيضًا على دعم مخصص لخاصية ”Apple Watch Mirroring“، للسماح للمستخدمين بالتحكم في الساعة الذكية عن بُعد باستخدام جهاز ”آيفون“ المقترن. وستساعد الإضافة الجديدة المستخدمين على التحكم في ساعتهم الذكية باستخدام الميزات المساعدة لآيفون، بما في ذلك التحكم الصوتي والتحكم بالتبديل.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدمين استخدام المدخلات، مثل ”الأوامر الصوتية“ و“الإجراءات الصوتية“ و“تتبع الرأس“ وحتى مفاتيح ”Made for iPhone“ الخارجية كبدائل للنقر على شاشة ”Apple Watch“، مشيرة إلى أن كل ذلك سيساعد في النهاية الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحركية.

وأشارت الشركة إلى أن ”Apple Watch Mirroring“ تستخدم الأجهزة والبرامج المتكاملة على النظام، بما في ذلك تحسينات ”AirPlay“، للسماح للمستخدمين باستخدام ميزات عديدة، بما في ذلك ”Blood Oxygen“ وتتبع معدل ضربات القلب وتطبيق ”Mindfulness“.

وستعمل ميزة النسخ المتطابق بدءًا من ”Apple Watch Series 6“ والإصدارات الأحدث.

وسيحصل مستخدمو ”Apple Watch“ أيضًا على دعم الإيماءات المزدوجة. وسيساعد ذلك المستخدمين في الرد على مكالمة هاتفية أو إنهائها، أو رفض إشعار ما، أو التقاط صورة، أو تشغيل الوسائط أو إيقافها مؤقتًا في تطبيق ”Now Playing“، وبدء التمرين أو إيقافه مؤقتًا أو استئنافه، وكل ذلك عن طريق استخدام ”إيماءة القرص المزدوج“. علاوة على ذلك، ستعمل خاصية ”AssistiveTouch“ على الساعة الذكية أيضًا.

وبالنسبة للمستخدمين الصم أو الذين يعانون من إعاقات سمعية، أعلنت شركة ”أبل“ أيضًا عن ميزة ”التعليقات التوضيحية الحية“ (Live Captions) على أجهزة ”آيفون“ و“آيباد“ و“Mac“.

وستكون الميزة متاحة في وقت لاحق من العام الجاري في النسخة التجريبية باللغة الإنجليزية للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا بدءًا من هواتف ”iPhone 11“ والإصدارات الأحدث، وطرازات ”آيباد“ التي تعمل مع شريحة ”A12 Bionic“ والإصدارات الأحدث، وأجهزة ”Mac“ التي تعمل بمعالج ”Apple silicon“.

وقالت الشركة إن ”Live Captions“ ستعمل مع أي محتوى صوتي، بما في ذلك مكالمات الهاتف وتطبيق ”FaceTime“، بالإضافة إلى مؤتمرات الفيديو أو تطبيقات الوسائط الاجتماعية، ومحتوى الوسائط المتدفقة، وحتى في حال إجراء المستخدمين محادثة مع شخص بجانبهم.

من خلال ميزة التعليقات التوضيحية، يمكن للمستخدمين ضبط حجم الخط لسهولة القراءة. وستنسب الميزة في تطبيق ”FaceTime“ أيضًا الحوار المكتوب تلقائيًا إلى الاتصال بالمشاركين لجعله أكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية للتواصل فيما بينهم عبر مكالمات الفيديو.

في سياق متصل، قدمت ”أبل“ أيضًا بعض ”ميزات إمكانية الوصول“ الإضافية للاحتفال بـ“اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول“ هذا الأسبوع. وتضمنت هذه الميزات ”Siri Pause Time“ التي ستساعد المستخدمين على ضبط المدة التي ينتظرها المساعد الصوتي قبل الرد على الطلب.

وتتضمن الميزات أيضا ”Buddy Control“ التي تطلب من مقدم الرعاية أو الصديق ”تشغيل لعبة“، والتعرف على الصوت القابل للتخصيص الذي يُزعم أنه مخصص للتعرف على أصوات خاصة ببيئة الشخص، مثل: المنبه، أو جرس الباب، أو الأجهزة الفريدة لمنزله.

علاوة على ذلك، سيتضمن تطبيق ”Apple Books“ الذي تم تحميله مسبقًا أيضًا سمات وخيارات تخصيص جديدة، مثل: كتابة ”النص الداكن“ و“تعديل تباعد“ الأسطر والحروف والكلمات لتقديم تجربة قراءة يسهل الوصول إليها للمستخدمين.

في تطور آخر، أطلقت ”أبل“ خدمة ”SignTime“ لربط عملاء ”Apple Store“ والدعم الفني للشركة بمترجمين فوريين بلغة الإشارة عند الطلب.

ووفقا لما ذكرته الشركة، بدأت مواقع ”Apple Store“ في جميع أنحاء العالم بالفعل في تقديم جلسات مباشرة لمساعدة العملاء على اكتشاف الميزات الأخيرة، كما إن القنوات الاجتماعية الخاصة بالدعم الفني للشركة تقدم محتويات إرشادية.