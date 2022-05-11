لينوفو تطلق سلسلة "Legion 7" المخصصة للألعاب

أطلقت شركة ”لينوفو“ الصينية للتكنولوجيا والحواسيب فيما وصفته بـ“أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب“ لعام 2022، حيث طرحت رسمياً أحدث سلسلة ”Legion 7“ التي تضم أربعة طرازات مختلفة من مقاس 16 بوصة، بما في ذلك ”Lenovo Legion 7i“ و“7″، بالإضافة إلى ”Lenovo Legion Slim 7″ و“7i“ التي تتميز بخفة الوزن وصغر الحجم.

Legion 7 و 7i

تم تكوين جهازي ”Legion 7“ و7i مقاس 16 بوصة (يشير الحرف ”i“ إلى وحدات المعالجة المركزية من شركة ”إنتل“) باستخدام أفضل المعالجات والرسومات الحالية.

وقالت شركة ”لينوفو“ إن ”Legion 7“ يعتبر واحدًا من عدد قليل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب التي يمكن تهيئتها باستخدام معالج قوي للغاية من نوع ”AMD Ryzen 9 6900HX“ جنبًا إلى جنب مع رسومات (كارت شاشة) من نوع ”Radeon RX6850M XT“.

ومن ناحية ”إنتل“، يمكن تهيئته مع معالج قوي أيضاً من نوع ”Intel Core i9-12900HX“ من الجيل الثاني عشر وبطاقة رسومات ”Nvidia RTX 3080 Ti“، التي تتمتع بقوة رسومات إجمالية مذهلة تبلغ 175 وات.

وتضم الأجهزة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع ”DDR5″، ووحدة تخزين مدمجة من نوع ”Gen 4 PCIe SSD“، وكلها محسّنة لأقصى أداء مع محرك ”Lenovo Legion AI، الذي يتوقع منحنيات المروحة وتحقيق التوازن بين إخراج موارد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية في الوقت الفعلي بناءً على اللعبة.

ويقوم النظام الحراري ”Lenovo Legion Coldfront 4.0“ بتبريد وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية، بينما تسمح تقنية ”غرفة البخار“ بدعم ما يصل إلى 115 وات دون اختناق وحدات المعالجة المركزية على مستوى سطح المكتب.

وتحتوي الوحدات الحرارية على شفرات مروحة أقل سمكًا بنسبة 67% من الجيل السابق، وطلاء مركب حراري متغير الطور لنقل الحرارة بشكل أسرع، ومساحة سطح أكبر، وفتحات سحب فرعية للوحة المفاتيح.

وبالإضافة إلى كونها أكثر قوة، تقدم أجهزة سلسلة ”Legion 7“ بضع ترقيات إضافية على سلسلة ”2022 Legion 5 Pro“، حيث تحتوي على كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل بدلاً من 720 بكسل، وبطارية أكبر تبلغ 99.99 وات في الساعة، مما يجعل الأجهزة الأولى من نوعها في مقاس 16 بوصة المخصصة للألعاب المزودة ببطارية ضخمة.

ويتضمن كل طراز شاشة بدقة ”QHD“ مع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 التي تحتوي على معدل تحديث يبلغ 165 هرتز وخاصية ”Dolby Vision HDR“، بالإضافة إلى دعم إما ”Nvidia G-Sync“ أو ”AMD FreeSync Premium“ اعتمادًا على موديل الجهاز سواء كان ”7“ أو ”7i“.

وقالت الشركة إنه تم تصميم الجهازين للاعبين الذين يسعون للحصول على أفضل أداء، بفضل مفصلة جديدة ولوحة قيادة ”I / O“، وأسلوب أنيق وجذاب ومتواضع.

وأضافت أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة تتمتع بزخرفة معدنية أنيقة وبسيطة من نوع ”CNC“، التي تضفي المزيد من القوة والمتانة، بالإضافة إلى نظام ”RGB“ مع لوحة مفاتيح وتأثيرات تقليم تتناسب مع محتوى الشاشة.

وتحتوي لوحة مفاتيح ”Lenovo Legion TrueStrike“ الآن على مفاتيح منحنية مع مسافة انتقال أعمق من الأجيال السابقة. وتتيح تقنية ”WASD Force Sensor“ الجديدة المزودة بمفاتيح قابلة للتبديل للاعبين تسريع شخصياتهم داخل اللعبة.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن جهاز ”Lenovo Legion 7i“ و“7″ يُعد أول كمبيوتر محمول للألعاب في العالم بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 وما يصل إلى 1250 شمعة في المتر المربع من السطوع.

ويتيح ذلك ممارسة ألعاب إلكترونية أكثر سلاسة أو صورًا سينمائية مع دقة ألوان مذهلة. وللحصول على تجربة ألعاب أفضل، تأتي الأجهزة مزودة ببرنامج ”Tobii Horizon“.

وذكرت الشركة أنه ”بالنسبة للأفراد الذين يقدرون الأداء والتنقل، فإن التصميم البسيط لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows 11 وعمر البطارية الطويل والحرارة المضبوطة بالذكاء الاصطناعي تعتبر مثالية.“

وسيكون جهاز ”Legion 7i“ أول من يتم إطلاقه، وسيأتي في أواخر مايو الجاري بسعر يبدأ من 2449 دولارًا، ثم سيتبعه ”Legion 7“ في يونيو المقبل بسعر يبدأ من 2059 دولارًا.

Lenovo Legion Slim 7 و 7i

من ناحية أخرى، تحتفظ هذه الأجهزة بالعديد من الميزات نفسها مثل ”Legion 7“ ولكن بهيكل أقل نحافة مع قوة ومتانة أقل في الوقت نفسه. وبمعنى آخر، تم تكوين جهازي ”Legion Slim 7″ و“7i“ بنفس معالجات ”Intel“ و“AMD“ المتطورة.

وفيما يتعلق بالرسومات، يمكن أن يصل ”Slim 7i“ إلى ”RTX 3070“ بقوة رسومية إجمالية تبلغ 100 وات، بينما يمكن للنموذج القائم على ”AMD“ دعم ما يصل إلى رسومات ”AMD Radeon RX 6800S“.

وسيتم إطلاق جهاز ”Slim 7i“ مع ”Legion 7i“ بسعر 1589 دولارًا، و“Slim 7″ مع ”Legion 7“ أيضاً مقابل 1519 دولارًا.