iPhone 14 Pro سيضم شاشة أكبر قليلًا من شقيقه السابق

ذكرت تقارير أن طرازي ”iPhone 14 Pro“ و“iPhone 14 Pro Max“ المنتظرين قد يتميزان بأحجام شاشة أكبر قليلًا من سلسلة ”13 Pro“، وذلك بعد قرار شركة ”أبل“ الأمريكية التخلص من الشق العريض، وإضافة حواف ضيقة.

ووفقًا للتسريبات السابقة، فقد يحتوي الطرازان على فتحة مثقبة على شكل حبة لتخزين الكاميرا الأمامية ومستشعرات ”Face ID“.

ولم تصدر ”أبل“ رسميًا بعد أي معلومات بخصوص هاتفي ”iPhone 14 Pro“ و“iPhone 14 Pro Max“، المقرر طرحهما – باستثناء أي مشكلات في سلسلة التوريد -، في سبتمبر المقبل، جنبًا إلى جنب مع هاتفي ”14“ و“14 Max“.

وتأتي التسريبات حول حجم الشاشة من قبل روس يونغ، المبرمج والمسرب الشهير لأخبار شركة ”أبل“، والذي ادعى في تغريدة أن هاتف ”iPhone 14 Pro“ سيحتوي على شاشة بحجم 6.12 بوصة على عكس حجم شاشة 6.06 بوصة لهاتف ”iPhone 13 Pro“.

وأضاف روس أن شاشة ”iPhone 14 Pro Max“ تميل إلى حجم شاشة 6.69 بوصة مقارنة بحجم شاشة 6.68 بوصة لجهاز ”iPhone 13 Pro Max“.

وأشار أيضًا إلى أن ”أبل“ يمكن أن تقدم نفس أحجام الشاشة مثل ”iPhone 14 Pro“ و“iPhone 14 Pro Max“ مع هاتفي ”iPhone 15“ و“iPhone 15 Max“، على التوالي.

والجدير بالذكر، أن الشاشة الأكبر تُترجم إلى مساحة مشاهدة أكبر بنفس القدر، ويُعد ذلك دائمًا ميزة إضافية على أي هاتف ذكي يميل المستخدمون إلى الترحيب به.

لكن في المقابل، يرى بعض الخبراء أنه من المحتمل أن تكون هذه التغييرات صغيرة بما يكفي بحيث لا تقوم شركة ”أبل“ بإجراء أي تعديلات على واجهة نظام تشغيل ”iOS“ للاستفادة من الشاشات الأكبر حجمًا.

وفي غضون ذلك، ذكرت تسريبات أن ”أبل“ تعتزم التمييز بين موديلات ”Pro“ والطراز الأساس في سلسلة ”iPhone 14“.

وعلى سبيل المثال، ستحصل شاشات ”Pro“ على معدل تحديث 120 هرتز بخاصية ”ProMotion“، وقد تكون مجهزة أيضًا بموصلات ”Lightning“ مطورة والتي قد توفر سرعات نقل USB 3.0 (5 غيغابت في الثانية)، بينما لن تدمج الطرازات الأساسية هذه المواصفات.

وستكون سلسلة ”Pro“ مختلفة أيضًا في المعالج المدمج، حيث ستتميز بشريحة ”A16“ الجديدة المطورة من ”أبل“، لكن الطرازات الأساسية ستحتفظ بشريحة ”A15 Bionic“ التي تعمل حاليًا مع سلسلة ”iPhone 13″، والتي من المحتمل أن يكون لها اسم تسويقي جديد.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيكون هناك أيضًا فرق كبير، حيث يمكن أن تدمج طرازات ”Pro“ مستشعرات بدقة 48 ميغابكسل وتحسينات كبيرة في تسجيل الفيديو بدقة ”8K“.

في المقابل، ستحتفظ الطرازات الأساسية بمستشعرات بدقة 12 ميغابكسل (التي تعمل حاليًا مع سلسلة ”13“)، على الرغم من أنه من الممكن إدخال المزيد من التكنولوجيا لتحسين جودة التقاط الصور بشكل أفضل.