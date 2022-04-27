تسريبات تكشف مواصفات وإعدادات هاتفي "Moto G62" و"G82"

كشفت تسريبات نشرتها مواقع تقنية موثوقة عن بعض مواصفات وإعدادات هاتفين جديدين من شركة ”موتورولا“ الأمريكية، هما ”Moto G62“ و ”Moto G82“.

يأتي ذلك بعد أيام من إطلاق الشركة الأمريكية هاتف ”Moto G52″، للفئة الاقتصادية صديقة الميزانية.

Moto G62

وأشارت التسريبات، وفقاً لموقع phonearena، إلى أن هاتف ”Moto G62″سيأتي بشاشة فائقة الدقة بجودة ”FHD+“ مع معدل تحديث عالٍ، وسيعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، قد يتميز هاتف ”Moto G62“ بكاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد رباعية البكسل، مع كاميرا سيلفي مميزة أيضًا تأتي في منتصف الجزء العلوي من الشاشة على هيئة ثقب دائري (Punch-hole Notch).

ووفقًا للتسريبات، يحتوي الهاتف الذكي الجديد على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع يصل إلى 33 وات.

وأشارت التسريبات أيضًا إلى أن الهاتف الجديد من ”موتورولا“ سيدعم شبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق، مع وجود ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب.

وسيدعم الهاتف شبكات اتصال الجيل الخامس، ما يسلط الضوء على أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة معالج قوي لدعم مثل هذه التقنية.

وذكرت التقارير أنه سيتم إطلاق الهاتف في مواقع مختلفة على مستوى العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة والبرازيل والهند وغيرها.

وكانت شركة ”موتورولا“ أطلقت أخيرًا هاتف ”Moto G52″، الذي جاء مع شاشة من نوع ”pOLED“، ومعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرات خلفية ثلاثية.

وجاء الهاتف أيضًا بمكبرات صوت استيريو مزدوجة ومزودة بدعم خاصية ”Dolby Atmos“ وتقنية الصوت من“Snapdragon“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Snapdragon 680“ ثماني النواة مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 6 غيغابايت، مع ما يصل إلى 128 غيغابايت من التخزين الداخلي.

Moto G82

يُعد هاتف ”Moto G82“ الرهان الأكبر للشركة الأمريكية، والذي من المقرر طرحه في غضون أيام قليلة للفئة الاقتصادية صديقة الميزانية التي تستهدف الشباب في المقام الأول.

وكشفت التسريبات أن الهاتف سيحتوي على شاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.55 بوصة، بدقة ”FHD+“ (2400 × 1080 بكسل).

ويمكن أن يوفر هاتف ”موتورولا“ الجديد ما يصل إلى 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مع خيارات تخزين 128 أو256 أو 512 غيغابايت، جنبًا إلى حنب مع معالج ”Snapdragon 695“.

ويزن الهاتف نحو 178 غرامًا، ويعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، ويدعم شبكة ”Wi-Fi“ مزدوجة النطاق.

وتشير الصور المسربة للهاتف إلى إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

ومن المتوقع أن يتم تركيب زر التحكم في الصوت وزر الطاقة على الجانب الأيمن من الهاتف.

وعلى غرار هواتف ”موتورولا“ الأخرى، من المتوقع أن يأتي هاتف ”Moto G82“ مع زر ”مساعد غوغل“ المخصص على اليسار.

ووفقًا للتسريبات أيضًا، يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تدعم سرعات شحن تصل إلى 33 وات كحد أقصى.