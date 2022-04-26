"شاومي" تطلق هاتف "Poco F4 GT" المخصص للألعاب

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الثلاثاء، هاتفها الجديد المخصص للألعاب، ”Poco F4 GT“، على مستوى العالم.

وهذا الجهاز هو نسخة معدلة من هاتف ”Redmi K50 Gaming Edition“ الذي تم إطلاقه في الصين في وقت سابق من العام الجاري.

ويعمل هاتف ”Poco F4 GT“ ثنائي شرائح الاتصال بنظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”شاومي“ التقليدية، ”MIUI 13“.

ويتميز الهاتف المخصص للألعاب، بشاشة فائقة الدقة من نوع ”AMOLED“ بمقاس 6.67 بوصة وجودة ”FHD+“ (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وطبقة حماية قوية من نوع ”Corning Gorilla Glass Victus“.

وتأتي شاشة الهاتف مع معدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، وتصنيف ”+Displaymate A“.

ويتم تشغيل الهاتف بوساطة المعالج الأقوي في العالم الآن، ”Snapdragon 8 Gen 1″، المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية مقترنا بتقنية ”LiquidCool 3.0“ التي توفر تبريد ”VC“ مزدوجًا بمساحة تبديد حرارة تبلغ 4860 مم مربع للحفاظ على درجة حرارة الهاتف المخصص للألعاب.

وتقدم الشركة الصينية في هاتفها المميز ما يصل لـ“12 غيغابايت“ من ذاكرة الوصول العشوائي ”RAM“ بمعمارية ”LPDDR5“.

ويتميز الهاتف بسعة تخزين من نوع ”UFS 3.1“ تصل لـ ”256 غيغابايت“.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف شبكات الجيل الخامس (5G) وشبكات الجيل الرابع ”4G أو LTE“ و“Wi-Fi 6E“ و“Bluetooth v5.2″ و“GPS / A-GPS“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتتضمن المستشعرات الموجودة بالهاتف على مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومقياس الضغط الجوي، والجيروسكوب، والبوصلة المغناطيسية، ومستشعر القرب. وقالت الشركة إنها تسوق هاتف ”Poco F4 GT“ على أنه ”رائد ألعاب قوي“ يوفر ”أداءً فائقًا للغاية“.

ويأتي هاتف ”Poco F4 GT“ مزودًا بأضواء ”RGB“ على وحدة الكاميرا الخلفية، التي تضيء أثناء اللعب، وعندما يكون الهاتف قيد الشحن، وكذلك لإظهار الإشعارات، ويضم الهاتف الذكي أيضًا أزرار تشغيل مغناطيسية منبثقة لتجربة لعب رائعة.

وتشتمل الميزات الأخرى على هاتف ”Poco“ الذكي على إعداد ميكروفون ثلاثي ومكبرات صوت رباعية متناظرة تدعم خاصية ”Dolby Atmos“.

ويأتي الهاتف مزودًا بمشغلات مغناطيسية منبثقة، ومحرك ”المحور X“ فائق النطاق من نوع ”CyberEngine“.

ويضم هاتف ”Poco F4 GT“ مستشعر بصمة جانبي، وميزة ”AI Face Unlock“ للأمان البيومتري.

ويأتي الهاتف أيضًا ببطارية تبلغ ”4700 مللي أمبير“ في الساعة مع شحن سلكي سريع بقدرة ”120 وات“، ويزعم أنه يشحن الهاتف بالكامل من صفر إلى 100% في 17 دقيقة، ويزن الهاتف حوالي 210 غراما.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ”Poco F4 GT“ مع إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، يضم مستشعرا أساسيا من نوع ”Sony IMX686“ بدقة ”64 ميغابكسل“، مقترنا بعدسة ”6P“ بفتحة ”f / 1.9“.

ويضم إعداد الكاميرا مستشعرا ثانيا فائق الاتساع بدقة ”8 ميغابكسل“ مع فتحة عدسة ”f / 2.2“ بها مجال رؤية 120 درجة، ومسشتعر ماكرو بدقة ”2 ميغابكسل“ لتصوير بفتحة عدسة ”f / 2.4“.

ويحصل إعداد الكاميرا أيضًا على ”مستشعر وميض“ يتيح للمستخدم التقاط صور فائقة النقاء عند التقاط الصور من الشاشات. وبالنسبة لصور السيلفي، يأتي الهاتف بكاميرا بدقة ”20 ميغابكسل“ بها مستشعر من نوع ”Sony IMX596“ وفتحة عدسة ”f / 2.4“.

وأطلقت الشركة الصينية هاتفها ”Poco F4 GT“ في إصدارين مختلفين من ذكراة الوصول العشوائي وسعة التخزين.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسي، الذي يأتي بـ8 رام + 128 غيغابايت تخزين، عند 599 يورو (حوالي 638 دولاراً)، والإصدار الثاني، الذي يأتي بـ“ 12 رام + 256 تخزين، سيكون سعره 699 يورو – حوالي 744 دولارا.

وسيكون الهاتف متاحًا للشراء اعتبارًا من 28 نيسان/ أبريل الجاري بخيارات ألوان ”Cyber ​​Yellow“ و“Knight Silver“ و“Stealth Black“.