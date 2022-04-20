متى ستطلق أبل أول هاتف أيفون بشاشة كاملة؟

يشكو عشاق هواتف ”آيفون“ من الشق العريض ”النوتش“ في الشاشة الذي تم الكشف عنه، منذ العام 2017، عندما أطلقت شركة أبل الأمريكية طراز ”iPhone X“، وهو أول هاتف في العالم يلغي أزرار المقدمة ويستبدلها بشاشة كاملة.

ومع مرور الوقت، بدأت شركات تصنيع الهواتف المختلفة في مجاراة شركة ”أبل“، والاستعانة بالتكنولوجيا التي تضمنتها في طراز ”iPhone X“، لكن هذه الشركات طورت من تصميم ثقب الكاميرا الأمامية (notch) لدرجة أن بعض الشركات جعلت الكاميرا الأمامية متضمنة داخل جهاز أوتوماتيكي يظهر ويختفي داخل جسم الجهاز.

في المقابل، احتفظت ”أبل“ بتصميم الشق العريض للغاية ”النوتش“ في الشاشة، مما أثار امتعاض واستياء مستخدميها على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا الصدد، قال خبير التقنية ومحلل شركة ”أبل“ الأشهر في العالم، مينغ-تشي كو، إن أبل ستنتقل إلى تكنولوجيا ”الشاشة الكاملة“ دون عوائق، بحلول عام 2024، أي مع سلسلة ”iPhone 16“.

وكتب كو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، إن ”أبل“ ستجعل كلًا من الكاميرا الأمامية، وقارئ بصمة الوجه (FaceID) مدمجين تحت الشاشة لأجهزتها المتطورة، مما سيجعل هاتف ”iPhone 16 Pro“ هو المرشح الأول المحتمل لمثل هذه الترقية.

وعلاوة على ذلك، أشار ”كو“ إلى التعليقات التي أدلى بها، الشهر الماضي عندما قال إن ”أبل“ من غير المرجح أن تصدر أي أجهزة ”آيفون“ جديدة مزودة بقارئ لبصمة الأصابع، المعروفة باسم ”Touch ID“، تحت الشاشة في العامين المقبلين.

وكان الطلب على عودة ”Touch ID“ في تزايد منذ بدء جائحة كورونا بسبب ارتداء الأقنعة، ولكن منذ أن جعلت ”أبل“ قارئ بصمة الوجه ”Face ID“ يعمل بشكل أفضل مع الأقنعة في وقت سابق من هذا العام، اختفت مثل هذه الشكاوى، على الرغم من أن بعض المستخدمين لا يزالون مستاءين.

وعن مشكلة أخرى، يضر وضع الكاميرا الأمامية تحت الشاشة بجودة الصور، وهذا يتطلب من ”أبل“ وضع تقنيات مهمة تحت اللوحة حتى تتطابق جودة الصور المُنتجة مع جودة العدسات غير المحجوبة.

وفي هذا الإطار، يرى ”كو“ أن الحل سيكون إجراء تحسينات في تقنية ”ISP“ (معالج إشارة الصورة)، وخوارزميات الصور. وكما كان واضحًا لسنوات عديدة حتى الآن، تعتمد جودة الصورة للهاتف بشكل متزايد على المعالجة الرقمية، وتواصل ”أبل“ تقديم تحسينات في الكاميرات الخاصة بها عامًا بعد عام.

وقال كو: ”تعد حالة الإضاءة المنخفضة ضارة بجودة الكاميرا الأمامية، ويُعد مزود خدمة الإنترنت والخوارزمية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين الجودة.“ وأضاف: ”لن يكون تنفيذ التقنيتين سهلًا، لكنني أتوقع أن أبل يجب أن تحقق ذلك، في العام 2024، عندما تطرح أحد هواتفها الذكية الأكثر جرأة وابتكارًا في السوق“.

كما توقع كو أن هاتف ”iPhone 14“ المقرر طرحه، في سبتمبر المقبل، سيحتوي على كاميرا أمامية تمت ترقيتها بقدرات ضبط تلقائي للصورة، وفتحة عدسة أوسع. ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي ستفعله ”أبل“ بالأجهزة اللازمة لمستشعر ”Face ID“ لهذا الطراز، حيث اقترح بعض خبراء التقنية أنه سيتم وضعه في فتحة على شكل ”كبسولة“ أعلى الشاشة.

والجدير بالذكر، أن شركة ”أبل“ تشتهر بجلب التكنولوجيا المتطورة إلى الأسواق العالمية والتي لا تؤثر سلبًا على تجربة المستخدم لمنتجاتها. وتفضل الشركة تأجيل إطلاقها قبل طرح شيء غير مكتمل أو دون جودة في السوق.