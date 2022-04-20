"شاومي" تطلق هاتف Redmi 10 Power الاقتصادي

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، أحدث هواتفها للفئة الاقتصادية، ويحمل اسم“Redmi 10 Power“، ويستهدف الشباب في المقام الأول؛ كونه يقدم قيمة من المواصفات والأداء مقابل سعر مقبول.

ويعد الهاتف الذكي الجديد، خليف ”Redmi 9 Power“ الذي تم إطلاقه في سبتمبر من العام الماضي، ويعمل الهاتف ثنائي شرائح الاتصال (Nano) على نظام تشغيل ”Android 11″، مع واجهة ”شاومي“ التقليدية، ”MIUI 13“.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع“IPS LCD“ مقاس 6,7 بدقة ”HD+“ مع ذروة سطوع تبلغ 400 شمعة في المتر المربع، وطبقة حماية من نوع“Corning Gorilla Glass 3″.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج قوي في هذه الفئة، حيث يأتي ثماني النواة من نوع“Snapdragon 680″ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنبا إلى جنب مع معالج رسومي من نوع“Adreno 610″، مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويوفر الهاتف الذكي سعة تخزين مدمجة تبلغ 128 غيغابايت من نوع ”UFS 2.2“ قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت، عبر فتحة مخصصة لبطاقة ”microSD“.

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين أيضا توسيع ذاكرة الوصول العشوائي من خلال استغلال ما يصل إلى 3 غيغابايت من التخزين المدمج غير المستخدم.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف على دعم شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“، و ”Bluetooth v5″، و“GPS / A-GPS“ و“USB Type-C“، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. وتتضمن المستشعرات مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر القرب، ومستشعر بصمة الإصبع المثبت في الخلف.

ويحتوي هاتف“Redmi 10 Power“ على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، لكن الشركة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن الهاتف يأتي مع شاحن أبطأ بقوة 10 وات في العلبة. ويزن الهاتف حوالي 203 غراما.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، يضم مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل، مع فتحة عدسة f / 2.4. ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

وأطلقت الشركة الصينية رسميا الهاتف في الهند، الأربعاء، بشكل مبدئي على أن يتم إطلاقه في أسواق عالمية أخرى في وقت لاحق.

وحددت الشركة سعر الهاتف بنحو 196 دولارا، ويتوفر بعدة خيارات من الألوان، هي: ”Power Black“، و“Sporty Orange“.