"فيفو" تعتزم إطلاق هاتف "S15e" للفئة الاقتصادية

كشفت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب رسمياً عن هاتفها الجديد ”Vivo S15e“، المقرر طرحه في الصين في غضون أيام قليلة، والذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية ”صديقة الميزانية“ التي تجتذب الشباب بشكل كبير.

وأعلنت الشركة عن بعض مواصفات الهاتف الجديد عبر موقعها الإلكتروني، حيث يظهر الهاتف الذكي القادم من سلسلة ”S“ بثلاثة خيارات ألوان مختلفة، مع شاشة ذات شق على شكل قطرة الماء (water drop notch).

ووفقاً للمواصفات التي كشفت عنها الشركة، يأتي هاتف ”Vivo S15e“ ثنائي شرائح الاتصال (Nano-Sim) مع شاشة من نوع ”AMOLED“ بمقاس 6.44 بوصة بدقة ”FHD+“ (1،080 × 2400 بكسل).

ويضم الهاتف مستشعر بصمة أصابع مدمجا في الشاشة.

ويعمل الهاتف الجديد على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة، مع واجهة ”فيفو“ التقليدية، ”OriginOS“، ويتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة بتردد 2.8 غيغاهرتز.

ولم تكشف الشركة عن نوع المعالج كنوع من التشويق، لكن تسريبات سابقة أشارت إلى أن الهاتف يميل إلى استخدام معالج ”Exynos 1080“ المطور من شركة ”سامسونغ“.

وتضمن إعلان الشركة الصينية ثلاثة أنواع من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) للهاتف تبدأ من 6 غيغابايت حتى 12 غيغابايت، وثلاثة خيارات تخزين داخلية تبدأ من 128 غيغابايت حتى 512 غيغابايت.

ويتضمن الهاتف، الذي يحمل رقم كودي ”V 2190A“، مستشعرات عديدة، مثل مستشعر الجاذبية والمسافة والإضاءة.

علاوة على ذلك، يضم الهاتف الجديد بطارية تبلغ سعتها 4605 مللي أمبير في الساعة مع شاحن سريع بقدرة 66 وات.

كما يزن الهاتف حوالي 190.8 غرام، حيث يدعم شبكات الجيل الخامس (5G).

وعن التصوير الفوتوغرافي، كشفت الشركة الصينية أن الهاتف يأتي بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 8 ميغابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

أما فيما يتعلق بصور السيلفي، يأتي الهاتف بكاميرا 16 ميغابكسل.

ووفقًا للإعلان التشويقي للهاتف المرتقب، سيتم إطلاق الهاتف الذكي رسميًا في الصين في 25 أبريل المقبل، جنباً إلى جنب مع سلسلة ”Vivo X80“.

وقالت تقارير إن حدث الإطلاق قد يشهد أيضاً إطلاق طرازين آخرين من هاتف ”Vivo S15″، وهما ”S15″ و“S15 Pro“.