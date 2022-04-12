فيفو تطلق هاتف "X Note" وتابلت "Vivo Pad"

أطلقت شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية هاتف ”X Note“، وهو نموذج جديد تصفه الشركة بـ“الفاخر“، ويتميز بشاشة عملاقة.

وإلى جانب إطلاق الهاتف، قدمت الشركة الصينية ”Vivo Pad“، أول جهاز لوحي يعمل بنظام تشغيل ”أندرويد“.

ويعمل هاتف ”Vivo X Note“ على نظام تشغيل ”Android 12″، مع واجهة ”فيفو“ التقليدية، ”OriginOS“.

ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة بمقاس 7 بوصات بدقة ”2K+“ (x3080 1440 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:10، ومعدل تحديث يصل لـ ”120 هرتز“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم، ”Snapdragon 8 Gen 1″، المطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترنا بسعة تصل لـ ”12 غيغابايت“ من ذاكرة الوصول العشوائي ”RAM“ من معمار ”LPDDR5″، مع ما يصل لـ ”512 غيغابايت“ من مساحة تخزين مدمجة من نوع ”UFS 3.1“.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس ”5G“، وشبكات الجيل الرابع ”4G أو LTE“ و“Wi-Fi“ و“Bluetooth v5.2″ و“GPS / A-GPS / NavIC“ و“NFC“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتشتمل المستشعرات على مقياس التسارع والضوء المحيط والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب.

كما يحتوي الهاتف على بطارية مزدوجة الخلايا بسعة ”5000 مللي أمبير“ في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة ”80 وات“، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات.

ويوجد أيضا زر كتم صوت فعلي على غرار هواتف ”وان بلس“ و“آيفون“، وقارئ بصمة تحت الشاشة، ويزن الهاتف حوال ”221 غراما“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية مطابق لتلك الموجودة في الهاتف القابل للطي، ”Vivo X Fold“، التي أطلقته الشركة أيضا في الصين، حيث يضم مستشعرا أساسيا بدقة ”50 ميغابكسل“ بفتحة عدسة f/1.57، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة ”48 ميغابكسل“ مع فتحة عدسة f/2.2، ومستشعرا ثالث للعمق بدقة ”12 ميغابكسل“ بفتحة عدسة f/1.98، ومستشعرا أخيرا ماكرو بدقة ”8 ميغابكسل“.

ويحتوي إعداد الكاميرا الخلفية على ضبط تلقائي للصورة ”autofocus“، ويأتي الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة ”16 ميغابيكسل“.

ويبدأ سعر هاتف ”Vivo X Note“ من 942 دولارا للإصدار الأساسي ”8 رام + 256 غيغابايت تخزين“، ويحتوي أيضا على خيار ”12 رام + 256 غيغابايت تخزين“ بسعر 1020 دولارا، وخيار ”12 رام + 512 غيغابايت تخزين“ بسعر 1099 دولارا.

ومن ناحية أخرى، يعمل أول جهاز لوحي للشركة الصينية، ”Vivo Pad“، على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة ”فيفو“، ”OriginOS HD“. ويتميز الجهاز بشاشة مقاس 11 بوصة بدقة ”2.5K“ مع معدل تحديث يبلغ ”120 هرتز“ ودعم معمارية ”HDR10“.

ويتم تشغيل الجهاز اللوحي بمعالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 870″، إلى جانب ”8 غيغابايت“ من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل لـ“256 غيغابايت“ من سعة التخزين الداخلية.

ويتميز ”Vivo Pad“ بمكبرات صوت بأربع قنوات تدعم خاصية ”Dolby Atmos“.

ويتضمن ”Vivo Pad“ مجموعة من خيارات الاتصال التي تشمل ”Wi-Fi 6″ و“Bluetooth v5.2″ و“NFC“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

ويوجد أيضا موصل ”pogo-pin“ لإضافة الملحقات إلى الجهاز اللوحي، وإلى جانب ذلك، يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ ”8040 مللي أمبير“ في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة“ 44 وات“.

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الجهاز اللوحي على إعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يتضمن مستشعرا أساسيا بدقة ”13 ميغابكسل“ مع فتحة عدسة f / 2.2 ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بفتحة ”f / 2.2″، ويوجد أيضا مستشعر كاميرا سيلفي بدقة ”8 ميغابكسل“، مع دعم خاصية التعرف على الوجه ”Face ID“.

ويبدأ سعر ”Vivo Pad“ من 392.5 دولارا للإصدار الأساسي ”8 رام + 128 غيغابايت تخزين“، ويصل إلى 471 دولارا للإصدار ”8 رام + 256 غيغابايت تخزين“.

وقدمت ”فيفو“ أيضا لوحة مفاتيح قابلة للفصل لجهاز ”Vivo Pad“ بسعر 94 دولارا، وقلم ذكي بسعر 55 دولارا.

وأعلنت الشركة أيضا عن غطاء مغناطيسي سيكون متاحا بسعر 31 دولارا.