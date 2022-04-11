فيفو تطلق أول هواتفها القابلة للطي "X Fold"

أطلقت شركة ”فيفو“ لصناعة الهواتف الذكية هاتف ”X Fold“ في الصين، اليوم الإثنين، وهو أول هاتف قابل للطي للشركة الصينية المملوكة لـ“بي. بي. كيه“.

ويضم الهاتف حزمة من المواصفات والإعدادات تجعله منافسا للهواتف القابلة للطي من الشركات الأخرى، وفقا لموقع theverge.

ويعمل هاتف ”Vivo X Fold“ على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”فيفو“ التقليدية، ”OriginOS“، ويتميز بشاشة من نوع ”Samsung E5“ قابلة للطي مقاس 8.03 بوصة تتميز بدقة ”2K+“ (1916 × 2160 بكسل)، ونسبة عرض إلى ارتفاع 4: 3.55، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على طبقة حماية بزجاج فائق اللمس (UTG).

وتأتي الشاشة الأساسية بحجم 6.53 بوصة، وهي عبارة عن لوحة من نوع ”Samsung E5“ بدقة 1080 × 2520 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

وفيما يتعلق بالأداء، يتم تشغيل هاتف ”Vivo X Fold“ بمعالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8 Gen 1“ والمطور من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات من نوع ”Adreno 730“ و12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بمعيار ”LPDDR5“.

وفيما يتعلق بالتخزين، يحتوي ”Vivo X Fold“ على سعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1“.

وتشمل خيارات الاتصال الخاصة بالهاتف القابل للطي دعم شبكات الجيل الخامس (5G) وشبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ و“Bluetooth v5.2″ و“GPS / A-GPS / NavIC“ و“NFC“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتتضمن المستشعرات مقياس التسارع والضوء المحيط والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب.

ويأتي الهاتف أيضا مزودا بمستشعر بصمات الأصابع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية للشاشة الأساسية وأيضا القابلة للطي.

كما يحتوي هاتف ”Vivo X Fold“ على بطارية ثنائية الخلية تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 66 وات. كما تأتي مع شاحن سلكي بقوة 80 وات. ويزن الهاتف حوالي 311 غراما.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ”Vivo X Fold“ مزودا بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية يتضمن مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميغابكسل مع تثبيت بصري للصور (OIS) مدعوم بفتحة عدسة f / 1.75، مع مستشعر واسع النطاق بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 12 ميغابكسل وآخر ماكرو للتصغير بدقة 8 ميغابكسل.

ويأتي الهاتف مع مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.45. ويوجد أيضا مستشعر كاميرا أمامي آخر متوفر أعلى الشاشة القابلة للطي.

وحددت شركة ”فيفو“ سعر هاتف ”X Fold“ بـ 1413 دولارا لمتغير التخزين الأساسي (12 غيغابايت رام + 256 غيغابايت تخزين داخلي).

ويأتي الهاتف القابل للطي أيضا في إصدار (12 رام + 512 تخزين) بسعر 1570 دولارا.