"ريلمي" تطلق هاتف "GT 2 Pro" بمواصفات رائدة

أطلقت شركة ”ريلمي“ الصينية هاتفها الرائد الجديد، ”Realme GT 2 Pro“ والذي يقدم تجربة أداء فائقة ويضم حزمة من المواصفات المميزة بسعر معقول نسبياً مقارنة بمنافسيه.

وكانت ”ريلمي“ قد كشفت النقاب عن الهاتف الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي في الصين، وظهر أيضاً لأول مرة في أوروبا في فبراير/شباط الماضي، على أن يصل إلى أسواق أخرى في وقت لاحق.

ويتميز الهاتف بما يمكن وصفه بأنه ”تصميم بيولوجي“ حيث يأتي بنسيج يشبه الورق، ويعمل على نظام تشغيل ”Android 12“ مع واجهة ”ريلمي“ التقليدية ”Realme UI 3.0“.

ويتميز الهاتف الرائد من ”ريلمي“ بشاشة فائقة السطوع مقاس 6.7 بوصة من نوع ”AMOLED“ بتقنية ”LTPO 2.0“ منخفضة الحرارة بجودة ”2K“ (1440×3216 pixels) مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز، وطبقة حماية من نوع ”Corning Gorilla Glass Victus“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الرائد في العالم الآن الذي تقدمه شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، ”Snapdragon 8 Gen 1″، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 غيغابايت ويتميز بخاصية ”Realme’s Stainless Steel Vapor Cooling Max“ لتبديد الحرارة، ويوفر الهاتف الجديد ما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية.

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف دعم شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ و“Bluetooth v5.2″ و“GPS / A-GPS“ و“NFC“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

ويضم الهاتف مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع محسن بتقنية ”SuperDart Charge“ بقوة 65 وات. ويزن الهاتف حوالي 189 غراماً.

وزودت الشركة الهاتف بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية يضم مستشعراً أساسياً من نوع ”Sony IMX766“ بدقة 50 ميغابكسل مع خاصية تثبيت الصورة البصرية (OIS) وتثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، ومستشعرا فائق الاتساع بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ويضم الهاتف أيضًا كاميرا سيلفي للصور ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميغابكسل.

وحددت الشركة سعر الإصدار الأساسي للهاتف (8 رام + 128 غيغابايت تخزين) بـ659 دولاراً، وإصدار (12 رام + 256 تخزين) بـ765 دولاراً.

وتقدم ”ريلمي“ هاتفها الجديد بخيارات ألوان ”Paper Green“ و“Paper White“ و“Steel Black“، على أن يبدأ بيعه رسمياً يوم 14 أبريل.