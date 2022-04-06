"وان بلس" تكشف عن هاتف "Nord N20" للفئة الاقتصادية

كشفت شركة ”وان بلس“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب عن هاتفها الجديد، ”Nord N20″، والذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية.

وعلى عكس الهواتف التي تُقدم ضمن هذه الفئة، والتي يُضظر فيها المستخدم إلى التضحية ببعض المواصفات، وعدت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد سيقدم قيمة حقيقية، وحزمة مميزة، تضم مواصفات رائدة مقابل سعر منخفض للغاية.

وعن إولى المزايا، قالت الشركة إن هاتفها الجديد، ”OnePlus Nord N20″، سيحتوي على شاشة بحجم 6.43 بوصة بجودة من نوع ”AMOLED“ وبجودة ”FHD+“ مع معدل تحديث 60 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

وتُعد شاشة ”AMOLED“ مع قارئ البصمة المدمج في الشاشة ميزة نادرة الظهور في الفئة الاقتصادية، نطرًا لتكلفتها الباهظة بعض الشيء والتي يتم تقديمها بشكل أكبر في الفئة المتوسطة أو الفئة التي يطلق عليها اسم ”قاتلة الهواتف الرائدة“.

ووفقًا للصور الرسمية التي كشفت عنها الشركة، يتميز الهاتف بظهر مسطح لافت للنظر، وعدستين أساسيتين للكاميرا.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد بواسطة معالج قوي في هذه الفئة، والذي يأتي من نوع ”Snapdragon 695“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، و128 غيغابايت مساحة تخزين مدمجة.

ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”OxygenOS 11“ المطور من قبل شركة ”وان بلس“. ويضم الهاتف كاميرا رئيسة مع مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميغابكسل.

وذكرت الشركة أنها أضافت إلى الهاتف ميزة ”SuperVooc“ للشحن فائق السرعة، وهذا يعني أن الشحن بقوة 65 وات يمكنه ملء بطارية الهاتف التي تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، في غضون 30 دقيقة.

وقال كيندر ليو، مدير قسم العمليات في شركة ”وان بلس“: ”لقد تجاوز نجاح سلسلة OnePlus Nord أعلى توقعاتنا، وتوفر الشاشة الخاصة بنا استهلاكًا منخفضًا للطاقة، بالإضافة إلى تقديمها تباينًا أفضل، وألوانًا أكثر إشراقًا، ونطاقًا لونيًا أوسع مما هو موجود حاليًا في الأسواق من قبل المنافسين“.

وتابع: ”تقدم أجهزة ”OnePlus Nord“ الخاصة بنا لأمريكا الشمالية، وأوروبا، والهند، تجربة برمجية مميزة، وأداء رائعًا، والمزيد، مقابل سعر معقول للغاية. ونحن على ثقة من أن جميع الأجهزة في هذه السلسلة قادرة على المنافسة بشكل كبير مع مثيلتها من الشركات الأخرى“، ولم يكشف المسؤول أي تفاصيل حول سعر الهاتف الجديد.