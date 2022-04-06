"ميتا" تسمح بمشاركة مقاطع فيديو خارجية إلى Facebook Reels"‎"

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا أنها أضافت إلى شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لها، ”فيسبوك“، القدرة على نشر فيديوهات ”Reels“ من تطبيقات خارجية مباشرة إلى المنصة.

وقالت الشركة إنها أتاحت تكامل ”Sharing to Reels“، الذي سيسمح لمطوري التطبيقات بتسهيل مشاركة الأشخاص لمقاطع الفيديو من تطبيقاتهم مباشرة إلى ”فيسبوك“.

وقال جون مكارثي، مدير إدارة المنتجات في شركة ”ميتا“: ”بمجرد التكامل، سيكون لتطبيقات الجهات الخارجية زر Reels خاص، حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة مقاطع فيديو قصيرة، ثم تخصيصها باستخدام (أدوات تعديل Reels) مثل الصوت والنص والتأثيرات والتعليقات التوضيحية والملصقات.“

وأضاف: ”بدلاً من تنزيل محتوى الفيديو الخاص بهم وتحميله لاحقًا، يمكن الآن إنشاء الفيديو ومشاركته بسلاسة بنقرة زر واحدة،“ مشيراً إلى أن الفكرة من الميزة الجديدة هي أنه يمكن مشاركة الفيديو على ”فيسبوك“ بشكل أسرع ومع عدد أقل من المعوقات.

وقالت الشركة الأمريكية إنه كجزء من الإطلاق، قام العديد من شركائها، بما في ذلك ”Smule“ و“Vita“ و“VivaVideo“، بدمج زر ”Sharing to Reels“ في تطبيقاتهم.

وذكرت الشركة أن الميزة الجديدة ستساعد الأشخاص في الوصول إلى جماهير جديدة على منصة ”فيسبوك“ تعتمد على ميزة ”المشاركة إلى القصص“ (أوSharing to Stories)، والتي تسمح للمطورين بتمكين مستخدميهم من مشاركة المحتوى إلى ”قصص فيسبوك“ مباشرة من تطبيقات الطرف الثالث (التطبيقات الخارجية).

ويأتي الإعلان عن الميزة الجديدة مع طرح ”فيسبوك“ مؤخرًا ميزة ”Reels“ في جميع أنحاء العالم، بعد إطلاقها في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

وإلى جانب الانتشار العالمي، قدمت ”فيسبوك“ أيضًا المزيد من الأدوات الإبداعية والطرق الجديدة للمبدعين لكسب المال عن طريق ”Reels“ من خلال الإعلانات، وقريبًا من خلال خدمة ”Stars“.

وتركز شركة ”ميتا“ بشكل كبير على الترويج لـ“Reels“ على منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، استجابةً للتهديد المتزايد من قبل المنصة المنافسة ”تيك توك“.

وفي العام الماضي، أخبر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، المستثمرين أن الفيديو قد ازداد أهمية للمنصة، وأنه يمثل ما يقرب من نصف الوقت الذي يقضيه على ”فيسبوك“، وأنه سيدفع المزيد من جهود التطوير لدعمه.

ووصف زوكربيرغ آنذاك منصة ”تيك توك“ بأنها منافس كبير ينمو ”بمعدل سريع جدًا مع قاعدة مستخدمين كبيرة جدًا“. ومن الواضح أن ”ميتا“ ترى تكاملها الجديد مع تطبيقات الطرف الثالث كوسيلة لزيادة شعبية ”Facebook Reels“.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، ردد آدم موسيري، رئيس شركة ”إنستغرام“، هذه الكلمات، وقال إنه ستتم ”مضاعفة“ الفيديو في العام الجاري مع التركيز على ”Reels“.