"خرائط غوغل" تضيف ميزات جديدة تتيح للمستخدمين معرفة المزيد عن الطرق

أعلنت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا، أنها طورت خدمة الملاحة ”خرائط غوغل/Google Maps“، عبر إضافة العديد من الميزات، التي تجعل تجربة المستخدمين أكثر استمتاعا وشمولا.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن تحديث خدمة الخرائط من شأنه إضافة أسعار الطرق ومزيد من تفاصيل الخرائط مثل ”أضواء وعلامات التوقف“.

وأوضحت أنها أضافت أيضا تحسينات لمستخدمي أجهزة ”آيفون“، بما في ذلك ”أداة رحلة مثبتة“ جديدة و“خيار الحصول على الاتجاهات“ على ”خرائط غوغل“ مباشرة من ساعة ”أبل“ الذكية.

وأضافت الشركة أنها أضافت أسعارا لرسوم المرور الخاصة بالطرق على خدمة الخرائط لتسهيل الاختيار على المستخدمين بين الطرق ذات الرسوم أو الطرق العادية المجانية، حيث سيرى المستخدمون سعر التعرفة المقدّر إلى وجهتهم قبل أن يشرعوا في التنقل.

وبينت أنه سيتم توفير أسعار الرسوم المفروضة من قبل السلطات المحلية لكل دولة، ولحساب السعر التقديري للرحلة، ستنظر ”غوغل“ في أشياء مثل ”تكلفة استخدام بطاقة عبور أو طرق دفع أخرى“، و“ما هو يوم الأسبوع“، و“ومقدار التكلفة المتوقعة في الوقت المحدد الذي سيقطعه المستخدم“.

وأكدت ”غوغل“ أن المستخدمين سيظل لديهم رفاهية اختيار تجنب رؤية الطرق ذات الرسوم تماما من خلال إعدادات تطبيق ”خرائط غوغل“ على هواتفهم، إذ يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي من التطبيق للوصول إلى خيارات الطريق وتحديد ”تجنب الرسوم“ للوصول إلى طرق بديلة، حيثما كان ذلك متاحا.

وسيبدأ المستخدمون في رؤية أسعار الطرق على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ الشهر الجاري، مع ما يقرب من 2000 طريق برسم مرور في الولايات المتحدة والهند واليابان وإندونيسيا بشكل مبدئي، وتخطط الشركة لإضافة المزيد من البلدان إلى القائمة قريبا.

كما أعلنت الشركة أنها أضافت تفاصيل جديدة إلى تجربة التنقل في التطبيق لتقليل إجهاد القيادة على طرق غير مألوفة عن طريق إضافة إشارات المرور وإشارات التوقف، إذ سيرى المستخدمون أيضا تفاصيل محسّنة للخرائط لإرشادهم بشكل أفضل.

وفي بعض المدن، سيرى المستخدمون المزيد من التفاصيل، مثل شكل وعرض الطريق، بما في ذلك المتوسطات والجزر، وسيبدأ طرح خريطة التنقل الجديدة في الأسابيع المقبلة على أنظمة ”أندرويد“ و“iOS“ و“Android Auto“ و“Apple CarPlay“.

وأضافت الشركة تحديثات جديدة لمستخدمي ”آيفون“، مصممة لتسهيل استخدام ”خرائط غوغل“ أثناء التنقل، حيث تطرح ”أداة رحلة جديدة مثبتة“ تتيح للمستخدم الوصول إلى الرحلات التي قام بتثبيتها في ”Go Tab“ مباشرة من شاشة الجهاز الرئيسية.

ويمكن للمستخدم من خلال هذه الميزة ”معرفة وقت وصوله والمغادرة التالية لرحلة الترانزيت والمسار المقترح“ إذا كان يقود سيارته، وتعمل ”غوغل“ أيضا على تصغير أداة بحث ”خرائط غوغل“ الحالية، من خلال تحديثات ”أبل ووتش“، حيث سيتمكن المستخدمين قريبا من الحصول على الاتجاهات على ”خرائط غوغل“ مباشرة من الساعة الذكية الخاصة بهم.

وأوضحت الشركة أن المستخدم لن يحتاج إلى بدء التنقل من جهاز ”آيفون“، بل سيتمكن بدلا من ذلك من النقر على اختصار ”خرائط غوغل“ في تطبيق ”Apple Watch“ لبدء التنقل تلقائيا عبر الساعة الذكية، ويمكنه أيضا إضافة اختصار ”خذني إلى المنزل“ إلى الساعة والنقر عليه لبدء التنقل إلى المنزل، مؤكدة أنه سيتم طرح الوظيفة الجديدة للساعة الذكية في غضون أسابيع قليلة.