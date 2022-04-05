تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف "Motorola Edge 30"

كشف تسريبات نشرتها مواقع تقنية موثوقة عن مواصفات وإعدادات هاتف جديد تستعد شركة ”موتورولا“ الأمريكية لإطلاقه خلال الأيام المقبلة.

والهاتف الجديد، الذي يحمل اسم ”Motorola Edge 30″، يأتي ضمن الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب في المقام الأول، وتقدم قيمة حقيقة مقابل سعر معقول.

وتم الكشف عن مواصفات هاتف ”Motorola Edge 30“ عبر الإنترنت قبل الإطلاق الرسمي المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث أشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي مع خيارين مميزين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) والتخزين للاختيار من بينهما.

وأكدت التقارير أن هاتف ”Motorola Edge 30“ الجديد سيكون جزءًا من سلسلة جديدة تعتزم الشركة الأمريكية تقديمها على مدار العام الجاري، والتي ستشمل أيضًا ”Edge 30 Pro“ و“Edge 30 Lite“. وكانت شركة ”موتورولا“ قد أطلقت هاتف ”Edge 30 Pro“، في فبراير الماضي، وهو الهاتف الرائد للشركة ضمن السلسلة الجديدة والذي يتميز بخصائص فريدة في التصميم والإعدادات، ويبلغ سعره حوالي 666 دولارًا.

وعن مواصفات هاتف ”Edge 30“ الجديد، كشفت التسريبات أنه سيأتي بشاشة 6.55 بوصة بدقة ”FHD+“ من نوع ”pOLED“ مع معدل تحديث 144 هرتز. ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 12“ من العلبة، جنبًا إلى جنب مع واجهة ”موتورولا“ التقليدية، ”My UX“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج قوي في هذه الفئة، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 778G+“من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، إلى جانب 6 غيغابايت، و8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ”LPDDR4X“. ويقدم الهاتف بطارية تبلغ 4020 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات.

ويحتوي هاتف ”Motorola Edge 30“ على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يتضمن مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا بزاوية عريضة بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعرًا عمق 2 ميغابكسل. علاوة على ذلك، يضم الهاتف مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل.

وكان هاتف ”Edge 30 Pro“، الشقيق الأكبر لهاتف ”Edge 30″، يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة من نوع ”AMOLED“ بدقة ”FHD+“، واعتمادية ”HDR10 +“ ومعدل تحديث للشاشة بحد أقصى 144 هرتز. ويعمل الهاتف بمعالج ”Snapdragon 8 Gen 1“ مع 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و128 غيغابايت مساحة تخزين، والهاتف غير قابل للترقية في الذاكرة والتخزين.