"أوبو" تستعد لإطلاق هاتفي "F21 Pro" و"Reno 7 Lite"

كشفت شركة ”أوبو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسميا عن هاتفي ”F21 Pro“ و“Reno 7 Lite“، حيث تستعد لإطلاقهما في الأيام المقبلة ضمن الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب بشكل كبير، حيث تتميز هذه الفئة بالقيمة الحقيقية مقابل السعر المعقول.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن استعدادها لإطلاق سلسلة ”F21 Pro“ في الهند رسميا في 12 أبريل المقبل، كما أعلنت أيضا أنها تخطط لإطلاق هاتف ”Oppo Reno 7 Lite“ قريبا في الأسواق الأوروبية.

سلسلة Oppo F21 Pro

وفي هذا الصدد، كشفت تسريبات نشرتها مواقع تقنية موثوقة أن هذه السلسلة من ”أوبو“ تضمن إصدارين؛ الأول يأتي داعما لشبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) فقط، والآخر يدعم شبكات الجيل الخامس (5G). ووفقا للتسريات، يتفق الإصدارن في كافة المواصفات والإعدادات ويختلفان في المعالج فقط.

ووفقا لتقرير حديث عن السلسلة الجديدة من ”أوبو“، يحتوي إصدارا ”Oppo F21 Pro“ على شاشة من نوع ”AMOLED“ عالية الدقة مقاس 6.43 بوصة. ومن المتوقع أن يضم كلا الهاتفين بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ومن المرجح أن يتم تشغيل نسخة ”4G“ بواسطة معالج من نوع ”Snapdragon 680“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، بينما يتم تشغيل إصدار ”5G“ بمعالج ”Snapdragon 695“.

ومن المتوقع أيضا، أن يحتوي الإصداران على كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميغابكسل.

وفي المقدمة، يحتوي هاتف ”Oppo F21 Pro 4G“، وفقا للتقارير، على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميغابكسل، بينما يحتوي طراز ”5G“على مستشعر بدقة 16 ميغابكسل. ويصل الإصداران مع خيارات ألوان الأزرق والأسود فقط.

وعن السعر المسرب للسلسلة الجديدة، يأتي طراز ”Oppo F21 Pro 5G“ مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت + سعة تخزين 128 غيغابايت بسعر 345 دولارا، بينما يبدأ سعر إصدار ”4G“ بنفس الإعدادات بسعر 291 دولارا.

Oppo Reno 7 Lite

كشفت التسريبات أيضا، أن هاتف ”Oppo Reno 7 Lite“ يتميز بشاشة من نوع ”AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة بدقة ”+Full HD“ (2400 × 1،080 بكسل) وسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج من نوع ”Snapdragon 695“. ويعمل الهاتف علي نظام تشغيل ”Android 12“ من العلبة مع واجهة ”أوبو“ التقليدية، ”ColorOS“.

ويضم الهاتف إعدادا ثلاثيا للكاميرا الخلفية، مع مستشعر أساسي بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميغابكسل. ويتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

ويأتي الهاتف مزود ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، ويوفر دعم الشحن السريع بقوة 33 وات، ويزن حوالي 173 غراما.

ويدعم الهاتف شبكات (5G). وتم تجهيزه بمقبس 3.5 ملم ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتستعد شركة ”أوبو“ لإطلاق هاتف ”Oppo Reno 7 Lite 5G“ في الأسواق الأوروبية في الأيام المقبلة، على أن يبدأ سعر إصدار (8 رام + 128 غيغابايت تخزين) من 350 يورو (حوالي 348 دولاراً). ويصل الهاتف مع خيارات ألوان الأزرق والأسود فقط.