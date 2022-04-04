"أبل" تطالب مستخدمي "آيفون" بتحديث أجهزتهم لإصلاح عيوب

طالبت شركة ”أبل“ الأمريكية مستخدمي ”آيفون“ و“آيباد“ بتحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من ”iOS“ و ”iPadOS“؛ من أجل إطالة عمر البطارية وسد ثغرات أمنية.

وذكرت الشركة المصنعة لهذه الأجهزة في بيان نشرته صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الإثنين، أن ”التحديث سيؤدي أيضا إلى إطالة عمر البطارية بعد أن أصيب كثير من المستخدمين بخيبة أمل لضعف البطارية إثر تحديثات أخيرة“.

وأوضحت الشركة أن ”آخر تحديث هو مهم للغاية“، مشيرة إلى أن ”الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الشهير، iOS 15.4.1 لا يقوم بإصلاح المشكلات المتعلقة بعمر البطارية الضعيف فحسب، بل إنه يقضي أيضًا على ثغرات في عمل الجهاز“.

وقال البيان إنه ”بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن ثغرة ”يوم الصفر“ هي أسوأ نوع من الثغرات الأمنية؛ لأنها تعني أنها معروفة بالفعل للمحتالين … ويتم استخدامها من قبلهم لخداع المستخدمين“.

ولفت إلى أنه ”تم اكتشاف الثغرة الأمنية بواسطة ”باحث مجهول“ الهوية، وأنه من الضرورة إجراء التحديث الأخير أيضا من أجل إطالة عمر بطارية الجهاز“.

وقالت شركة ”أبل“، إن ”التحديث الجديد سيعمل على إصلاح مشكلة تسببت في استنفاد عمر البطارية بشكل أسرع مما كان متوقعًا“.

وأشارت إلى ”شكاوى بعض مالكي iPhone و iPad من نفاد عمر بطاريتهم بشكل أسرع من ذي قبل، بعد تحديث iOS 15.4 الأخير“.

وكانت الشركة أصدرت تحديث ”iOS 15.4“ قبل بضعة أسابيع من أجل توفير القدرة على استخدام خاصية التعرف على الوجه ”Face ID“ أثناء ارتداء كمامة الفم أو قناع وجه“، بحسب المصدر ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن استنزاف البطارية قد يظل مشكلة في الأيام القليلة الأولى بعد تحديث جهاز ”iPhone“ أو ”iPad“ إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، بحسب بيان ”أبل“.

وقال البيان، ”إنه بعد إجراء تحديث جوهري، سيقوم جهاز iPhone بتحليل مكتبة الصور الخاصة بك لإنشاء ألبومات صور منظمة AI، وقد تقوم التطبيقات أيضًا بتحديث مكتبات الرموز الخاصة بها وإعادة بنائها“.

وأشار إلى أن ”هذه العملية تستنزف البطارية، وهذا هو سبب عدم الحكم على عمر بطارية الجهاز خلال فترة الـ 48 ساعة الأولى“.