سامسونغ تطلق هاتف Galaxy M33 للفئة المتوسطة

أطلقت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لصناعة الأجهزة الإلكترونية هاتفها الجديد ”Galaxy M33″، كأحدث إصداراتها في الفئة المتوسطة التي تستهدف الشباب بشكل كبير، والتي تقدم قيمة من المواصفات والأداء مقابل سعر مقبول.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة 6.6 بوصة فائقة الدقة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع طبقة حماية من نوع ”Gorilla Glass 5″، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج قوي، لم تكشف عنه الشركة بعد، يأتي ثماني النواة من نوع ”Exynos“ المطور من ”سامسونغ“ بمعمارية 5 نانومتر.

ويعمل الهاتف، الذي يأتي ثنائي شرائح الاتصال، بنظام ”Android 12“ من العلبة مع واجهة ”سامسونغ“ التقليدية، ”One UI 4.1“.

ويوفر هاتف ”Galaxy M33“ ما يصل إلى 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و128 غيغابايت كحد أقصى من سعة التخزين الداخلي المدمج. ويأتي الهاتف مع ميزة ”RAM Plus“ من ”سامسونغ“ التي تسمح بتمديد ذاكرة الوصول العشوائي فعليًا حتى 16 غيغابايت باستخدام التخزين غير المستخدم.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس (5G) و“Wi-Fi“ و“Bluetooth“ و“GPS“. ويأتي الهاتف أيضًا مزودًا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب. ومثل هواتف سلسلة ”Galaxy M“، يتميز هاتف ”Galaxy M33“ الجديد ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم لشحن بقوة 25 وات، مع منفذ ”USB Type-C 2.0“.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف ”Galaxy M33“ على إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعراً أساسياً بدقة 50 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8، وتشتمل وحدة الكاميرا أيضًا على مستشعر بزاوية عريضة بدقة 5 ميغابكسل مع مجال رؤية 120 درجة وفتحة عدسة f / 2.4، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل بفتحة f / 2.2، وآخر عمق 2 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2.

وتدعم الكاميرا الخلفية أوضاع التصوير الفوتوغرافي والفيديو الاحترافية المختلفة، مثل تأثير ”البوكيه“ (bokeh) والالتقاط الفردي و“Video TNR“ (الحد من الضوضاء المؤقتة).

وللصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يتميز الهاتف بكاميرا بدقة 8 ميغابكسل، وتأتي على هيئة نوتش وسط أعلى الشاشة على شكل ”Infinity-V“.

وأطلقت ”سامسونغ“ هاتفها الذكي الجديد في الهند، أمس السبت، رسميًا بشكل مبدئي، حيث يبدأ سعر الإصدار الرئيسي (6 رام + 128 غيغابايت تخزين) من 250 دولاراً، ويأتي الهاتف أيضًا بإصدار (8 رام + 128 تخزين) بسعر 270 دولاراً. ويتميز هاتف ”Galaxy M33“ بخيارين للألوان؛ الأخضر والأزرق، على أن يتم طرحه للجمهور اعتبارًا من 8 أبريل المقبل.