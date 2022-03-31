على غرار أبل.. سامسونغ تطرح برنامج إصلاح ذاتي للهواتف واللوحيات

أعلنت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية عن برنامج إصلاح ذاتي يمنح عملاءها من مالكي الهواتف والأجهزة اللوحية من سلسلة ”Galaxy“ إمكانية الوصول إلى قطع الغيار والأدوات اللازمة لإصلاح أجهزتهم الخاصة بأنفسهم.

ويعمل البرنامج بالتعاون مع شركة ”iFixit“ الشهيرة، والتي عملت من قبل مع الشركات المصنعة الأخرى، مثل ”موتورولا“ و“ستيم“، في مشاريع مماثلة.

وقالت ”سامسونغ“ إن برنامج الإصلاح الذاتي سيبدأ بشكل مبدئي مع سلسلة هواتف ”Galaxy S20″ و“S21“ والجهاز اللوحي ”Galaxy Tab S7 Plus“، على الرغم من أن الطرازات السابقة ليست أحدث منتجات الشركة.

وأضافت الشركة، في بيان لها: ”سيحصل المستهلكون الذين يستفيدون من البرنامج على إمكانية الوصول إلى أدلة إصلاح تقليدية ومرئية خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الأدوات اللازمة لإصلاح أجهزتهم“.

وأوضح البيان أن مالكي أجهزة ”Galaxy“ سيكونون قادرين على استبدال الشاشة والزجاج الخلفي ومنافذ الشحن الخاصة بأجهزتهم، مشيرة إلى أنهم سيتمكنون أيضاً من إعادة الأجزاء المستعملة إلى الشركة، مما يضمن إعادة تدويرها بشكل مسؤول.

وذكرت الشركة أنه ستتم إضافة المزيد من الأجهزة إلى برنامج الإصلاح الذاتي، وألمحت إلى أن هذا سيشمل أحدث الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بدوره، قال كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة ”iFixit“: ”نحن نعمل مع سامسونغ لتحسين دليل الإصلاح والإرشادات الضرورية حول قطع الغيار التي يقوم العميل بتثبيتها بنفسه“.

ويأتي البرنامج الجديد من ”سامسونغ“ بعد أن أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية عن تغيير مماثل، كما عملت شركة ”ميكروسوفت“ الأمريكية للتكنولوجيا أيضاً مع ”iFixit“ لتصنيع أدوات ”Surface“.

وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت ”أبل“ في نوفمبر الماضي عن برنامج ”إصلاح الخدمة الذاتية“، وهو برنامج جديد يسمح للمستخدمين بإجراء إصلاحات على الأجهزة في المنزل. ومن خلال البرنامج، سيتم إرسال أدوات ومكونات أصلية من الشركة للمستخدمين الذين يعانون من تلف الأجهزة.

وعن إمكانية إتاحة قطع غيار للهواتف الأحدث أو الهواتف الأرخص سعرًا مثل سلسلة ”Galaxy A“، صرح متحدث باسم ”سامسونغ“ بأن الشركة ”تخطط لتوسيع نطاق المنتجات وقطع الغيار والقدرة على الإصلاح الذاتي مع نضوج البرنامج.“

وأوضح المتحدث أنه بالنسبة للأجهزة التي تم الإعلان عنها عند الإطلاق والتي ستتمتع بالخدمة الجديدة، تتكون قائمة قطع الغيار الأولية الخاصة بها من الشاشات والزجاج الخلفي ومنافذ الشحن.

وبالرغم من أن البيان الصحفي للشركة لا يحتوي على أي إشارات لخيارات استبدال البطارية، لكن وينز أكد أن مجموعات شاشات ”سامسونغ“ ستحتوي على بطاريات ملصقة مسبقًا متصلة بها.

ووفقاً لتصريحات وينز، يعمل هذا على تبسيط عملية الإصلاح لأجهزة ”Galaxy S20″ و“S21“ نظرًا لأن تحرير البطارية في هذه الطرازات يتطلب كميات وفيرة من كحول ”الأيزوبروبيل“ لفك البطارية وقوة شاقة ودقيقة لسحبها للخارج.

وبصرف النظر عن البطاريات، يرى خبراء التقنية أن برنامج الإصلاح الذاتي لـ“سامسونغ“ يُعد خطوة أخرى تتخذها الشركة نحو أهداف الاستدامة الخاصة بها، حيث قامت الشركة مؤخرًا بزيادة الجداول الزمنية لدعم إصدارات ”أندرويد“ على هواتفها.

علاوة على ذلك، ناشدت ”سامسونغ“ عملاءها بإرسال الأجزاء التالفة القديمة إلى الشركة لإعادة التدوير مجانًا.