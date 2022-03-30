أبل تكشف عن تغيير صادم في هواتف iPhone 14 Pro

كشفت تقارير تقنية عن تغيير وصف من جانب بعض خبراء التقنية والمتابعين بأنه ”صادم“ و ”غير مرغوب فيه“، ستشهده سلسلة هواتف ”أيفون 14“ المقبلة من شركة ”أبل“.

ورغم أن سلسلة هواتف ”أيفون 13“ بمختلف طرازاتها لا تزال حديثة في السوق، إلا أن أخبار وتسريبات السلسلة المقبلة ”أيفون 14“ بدأت في التدفق منذ فترة بشكل قوي.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أنه وفقاً لتسريبات موثوقة، فإن الكاميرات الموجودة في أغلى طرازات ”أيفون 14“ ستظهر بشكل لم يسبق له مثيل؛ من أجل استيعاب كاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل.

وبحسب التسريبات، سيحتوي هاتفا iPhone 14 Pro و Pro Max على غلاف للكاميرا المربعة في الخلف بقياس 1.44 × 1.5 بوصة (36.73 × 38.21 ملم)، وهو حجم أكبر قليلاً من الذي جاء مع هاتفي iPhone 13 Pro و Pro Max.

وستظهر عدسات الكاميرا نفسها أيضًا للخارج بمقدار 0.16 بوصة (4.17 ملم) على كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max ، مقارنة بـ 0.14 بوصة (3.6 ملم) في طرز iPhone 13، وفقًا للتسريب.

ولا تحظى مكونات الكاميرا البارزة بشعبية لدى الكثير من محبي الهواتف الذكية؛ لأنها تتطلب حماية أعلى من علبة هاتف ذكي أكثر سمكاً وضخامة لمنع تعرضها للتلف، ما يجعل التعامل مع الهاتف أكثر معاناة.

وعرضت التسريبات مخططات لكل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، بما في ذلك أطوال بروز الكاميرا المقصود بها المنصة المربعة في الجزء العلوي الأيسر من الجزء الخلفي للهواتف الذكية التي تحتوي على العدسات.

تظهر المخططات أن أبعاد بروز الكاميرا ستكون أكبر بشكل هامشي على iPhone 14 Pro Max من iPhone 14 Pro – بمجرد أجزاء من المليمتر، وهو ما أكده أيضاً المسرب الشهير لأخبار منتجات أبل Ming-Chi Kuo.

وقال كو إن السبب الرئيسي وراء بروز الكاميرا الأكبر والأكثر سمكاً يرجع إلى ”ترقية الكاميرا الخلفية إلى 48 ميجابكسل“، والتي ستوفر تحديثًا ضخمًا على نظام كاميرا iPhone 13 بدقة 12 ميجابكسل.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

ويعني زيادة وحدات البكسل في صورة عددًا أكبر من وحدات البكسل في البوصة (PPI)، مما يؤدي إلى مزيد من معلومات البكسل، والتي تميل إلى إنشاء صورة أكثر تفصيلاً (على الرغم من أن المزيد من وحدات البكسل لا تعني بالضرورة صورًا أفضل).

ومن المتوقع أن يتم إطلاق iPhone 14 هذا الخريف بأربعة أشكال مختلفة – نموذج قياسي و Mini و Pro و iPhone 13 Pro Max.