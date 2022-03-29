"شاومي" تطلق هاتف "Redmi 10A" ضمن الفئة الاقتصادية

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتف ”Redmi 10A“ الذي يندرج تحت الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية والتي تجتذب الشباب بشكل كبير.

وتم إطلاق الهاتف رسمياً أمس، الثلاثاء، في الصين بشكل مبدئي، كأحدث هاتف ميسور التكلفة في سلسلة ”Redmi 10″، والذي يُعد خليفة لهاتف ”Redmi 9A“ الذي تم إطلاقه في عام 2020.

وتتشابه مواصفات هاتف ”Redmi 10A“ بشكل كبير مع شقيقه ”Redmi 9A“. ومع ذلك، فإن الهاتف الجديد يحمل تصميمًا مطورًا ليجذب العملاء الشباب. ويأتي الهاتف مزودًا بسعة تخزين تصل إلى 128 غيغابايت، على خلاف هاتف ”Redmi 9A“ السابق الذي كان يحتوي على سعة تخزينية تبلغ 32 غيغابايت.

ويعمل هاتف ”Redmi 10A“ – ثنائي شرائح الاتصال (Nano) – على نظام تشغيل ”Android“ – لم تكشف الشركة بعد عن رقم الإصدار – مع واجهة ”شاومي“ التقليدية، ”MIUI 12.5“. ويتميز الهاتف بشاشة 6.53 بوصة عالية الدقة (720 × 1600 بكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 و400 شمعة في المتر المربع. وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية على هيئة نوتش على شكل قطرة الماء (water drop notch).

ويتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد من ”شاومي“ بوساطة معالج مقبول للفئة السعرية والإعدادات، حيث يأتي بمعالج ثماني النواة من نوع ”MediaTek Helio G25″، إلى جانب ما يصل إلى 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ويحتوي Redmi 10A على ما يصل إلى 128 غيغابايت من مساحة تخزين قابلة للتوسع عبر بطاقة ”microSD“ حتى 512 غيغابايت.

وتشمل خيارات الاتصال للهاتف دعم شبكات الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi“ و“Bluetooth v5.0″ و“GPS / A-GPS“ و“Micro-USB“ ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. وتتضمن المستشعرات الموجودة على التسارع والإضاءة المحيطة ومستشعر القرب.

ويضم الهاتف بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن القياسي 10 وات. إلى جانب ذلك، يزن الهاتف حوالي 194 غرامًا. وتشتمل خيارات ألوان الهاتف ”Shadow Black“ و“Smoke Blue“ و“Moonlight Silver“.

أما عن التصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بكاميرا فردية بدقة 13 ميغابكسل، مع فلاش ”LED“. وتعمل الكاميرا أيضًا بوساطة ”Xiaomi’s AI Camera 5.0“ التي تتيح التعرف على المشهد المحيط لما يصل إلى 27 مشهدًا في وقت واحد. ولصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يحتوي ”Redmi 10A“ على مستشعر كاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل.

ويبدأ سعر هاتف ”Redmi 10A“ الجديد من ”شاومي“ من 699 يوان صيني (حوالي 110 دولارات) لإصدار 4 غيغابايت رام + 64 غيغابايت سعة تخزين، وإصدار 4 رام + 128 تخزين يأتي بسعر 799 يوان (حوالي 126 دولاراً)، والخيار الأعلى مع 6 غيغابايت رام ومتغير تخزين 128 غيغابايت يأتي بسعر 899 يوان (حوالي 141 دولاراً).

والهاتف متاح حاليًا للطلبات المسبقة في الصين، على أن يبدأ بيعه في 31 مارس.