"هونر" تكشف عن هاتف "X7" للفئة الاقتصادية

كشفت شركة ”هونر“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسمياً عن هاتفها الجديد، ”X7″، الذي يأتي ضمن الفئة الاقتصادية المفضلة من قبل الشباب.

ومن المقرر أن تطرح الشركة الصينية الهاتف الجديد في ماليزيا بشكل مبدئي على أن يصل إلي أسواق أخرى في وقت لاحق. ووعدت الشركة بأن الهاتف سوف يقدم قيمة حقيقة مقابل سعر معقول.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة كاملة (FullView) من نوع ”LCD“ عالية الدقة بمقاس 6.74 بوصة (720 × 1600 بكسل) ومعدل تحديث 90 هرتز ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.9: 9 وتتميز بـ16.7 مليون لون.

الإعدادات والأداء

ويتم تشغيل هاتف ”Honor X7″، الذي يدعم شريحتي اتصال (نانو)، بواسطة معالج قوي في هذه الفئة السعرية، حيث يأتي بمعالج ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 680“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مقترناً بمعالج رسومي من نوع ”Adreno 610“ مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 غيغابايت.

ويتميز الهاتف بتقنية ”Honor RAM Turbo“ التي تسمح بتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 2 غيغابايت من خلال الاستفادة بالمساحة الفارغة غير المستخدمة من التخزين. ويعمل الهاتف على نظام تشغيل ”Android 11“ من العلبة، مع واجهة ”هونر“ الشهيرة، ”Magic UI 4.2“.

ويتميز هاتف ”Honor X7″ بمساحة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت. وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف دعم شبكات اتصال الجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 802.11a“ مزدوج النطاق و“Wi-Fi Direct“ و“Bluetooth v5.1″ و“USB Type-C“ ومنفذ 3.5 ملم ودعم ”USB OTG“.

وتشتمل المستشعرات الموجودة في الهاتف على مستشعر بصمة مثبت على الجانب، ومستشعر التعرف على الوجه ثنائي الأبعاد ومستشعر الإضاءة المحيطة ومستشعر القرب ومستشعر الجاذبية والبوصلة والجيروسكوب ونظام تحديد المواقع العالمي و“غلوناس“ و“بيدو“ و“غاليليو“.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع ”Honor SuperCharge“ بقوة 22.5 وات. ويزن الهاتف حوالي 198 غرامًا، ويأتي بخيارات ألوان ”Ocean Blue“ و“Titanium Silver“.

الكاميرا

أما عن التصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف ”Honor X7“ الذكي بإعداد رباعي للكاميرا الخلفية، يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 48 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.8. ويوجد أيضاً مستشعر 5 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.2، ومستشعر عمق بفتحة عدسة f / 2.4 ومستشعر ماكرو أخير بفتحة f / 2.4.

وزعمت ”هونر“ أن إعداد الكاميرا الخلفية يوفر تقريب رقمي ”8x“. ويحتوي الهاتف الذكي على مستشعر 8 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0، للصور السيلفي ومكالمات الفيديو. وقالت الشركة إن الهاتف يمكنه التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل عبر الكاميرات الأمامية والخلفية.

ويأتي الكشف عن الهاتف الجديد جنباً إلى جنب مع الإعلان عن هاتف ”Honor X9 5G“، وهو هاتف ذكي آخر في مجموعة الهواتف الذكية من سلسلة ”X“ الخاصة بالشركة الصينية المقرر طرحها في ماليزيا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار والتوافر لهاتف ”Honor X7“ اليوم، الثلاثاء، في حدث ستقيمه شركة ”هونر“ في ماليزيا للكشف عن باقي المنتجات المقرر طرحها في الفترة المقبلة.