إطلاق هاتف "iQoo U5x" للفئة الاقتصادية

أطلقت شركة “ iQoo“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية هاتفها الجديد، ”U5x“، ويندرج تحت الفئة الاقتصادية الصديقة للميزانية التي تستهدف الشباب بشكل كبير. ووعدت الشركة بأن الهاتف سيقدم قيمة حقيقية مقابل سعر مقبول.

وعن الأداء والمواصفات، يتم تشغيل الهاتف الذكي الجديد مع معالج قوي بالنسبة للفئة السعرية، والذي يأتي بشريحة من نوع ”Snapdragon 680“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، مع واجهة ”Origin OS“ القائمة على نظام تشغيل ”Android 11“ من العلبة.

ويتميز هاتف ”iQoo U5x“ بشاشة من نوع ”LCD“ عالية الدقة مقاس 6.5 بوصة (1600 × 720 بكسل) مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 60 هرتز. ويتميز الهاتف بهيكل من ”البولي كربونات“، ويحتوي على زر طاقة في الجانب الأيمن يتضمن أيضاً ماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع.

ويأتي الهاتف الذكي بمنفذ Micro-USB ومقبس صوت 3.5 ملم، ويتميز هاتف ”U5x“ ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 وات، ويوفر الهاتف عمر بطارية في وضع الاستعداد يصل إلى 25 يومًا، وعند اللعب، نزعم الشركة أن الهاتف يمكنه الاستمرار في العمل لمدة تصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة.

وكما يأتي الهاتف مزوداً بكاميرا مزدوجة في الخلف، ويأتي بخيارين للألوان، ويدعم الهاتف دعم شبكات اتصال الجيل الرابع (4G) فقط، بالإضافة إلى الواي-فاي والبلوتوث.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يأتي هاتف ”iQoo U5x“ مزودًا بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، يشتمل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميغابكسل، والتي توجد في الجزء الأمامي على شكل قطرة ماء (Water drop notch).

وأطلقت شركة ”iQoo“ – التابعة لشركة ”فيفو“ – هاتفها الجديد رسميا في الصين، اليوم السبت، الذي جاء بإصدارين مختلفين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين.

يأتي الإصدار الأول مع 4 غيغابايت رام + 128 غيغيابايت سعة تخزين بسعر يبلغ 899 يوان صيني (حوالي141 دولارا)، وإلإصدار الثاني يأتي مع 8 غيغابايت رام + 128 تخزين بسعر 1099 يوان صيني (حوالي 173 دولارا).

ويأتي الهاتف ميسور التكلفة من شركة ”iQoo“ بخيارين للألوان، ”Polar Blue“ و“Star Black“.