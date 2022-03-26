تقرير: أبل تعتزم بيع أجهزة أيفون وأيباد ضمن "خدمة اشتراك"

إذا كنت تخطط لشراء أحد هواتف ”أيفون“ من شركة أبل، وهي أشهر الهواتف الذكية في العالم، أو أحد لوحياتها من طراز ”أيباد“، خلال العام المقبل، فقد يكون ذلك جزءًا من ”خدمة الاشتراك“ الجديدة من الشركة الأمريكية.

وأفاد تقرير جديد نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن أبل تعمل على خدمة اشتراك لهاتف أيفون والأجهزة الأخرى، وهي خطوة يمكن أن تجعل ملكية الجهاز مماثلة لدفع رسوم شهرية لأي خدمة أو تطبيق.

وستكون الخدمة هي أكبر دفعة لشركة أبل حتى الآن في نظام ”المبيعات المتكررة تلقائيًا“، مما يسمح للمستخدمين بالاشتراك في الأجهزة لأول مرة، بدلًا من مجرد الاشتراك في الخدمات الرقمية.

وقالت المصادر إن مشروع أبل ما يزال قيد التطوير، وقد يكون اعتماد اشتراكات الأجهزة، على غرار برنامج ”التأجير التلقائي“، بمثابة تحول كبير في إستراتيجية الشركة التي باعت أجهزتها دومًا بالتكلفة الكاملة بشكل مباشر، وأحيانًا من خلال أقساط بدعم من شركات أخرى.

ويمكن أن يساعد ذلك القرار شركة أبل بتحقيق المزيد من الإيرادات، وتسهيل تحمل إنفاق آلاف الدولارات على الأجهزة الجديدة من جانب المستهلكين، بحسب ”بلومبيرغ“.

ويعد هاتف أيفون بالفعل أكبر مصدر لمبيعات أبل، حيث حقق ما يقرب من 192 مليار دولار، العام الماضي، بما يعادل أكثر من نصف عائدات الشركة.

ويقول التقرير إن الفكرة من قرار أبل هي جعل عملية شراء هاتف ”أيفون“ أو لوحي ”أيباد“ على قدم المساواة مع خدمات مدفوعة أخرى مثل iCloud أو اشتراك Apple Music والتي يتم الدفع لها كل شهر.

وتخطط أبل للسماح للعملاء بالاشتراك في الأجهزة بنفس حساب Apple ID و App Store الذي يستخدمونه لشراء التطبيقات والاشتراك في الخدمات اليوم.

وتقول الوكالة إنه في حال كانت الأنباء صحيحة، فيمكن منح مستخدمي ”أيفون“ و“أيباد“ خيار الترقية إلى الطرز الجديدة كل عام، حيث يتم إصدارها بتكلفة قليلة أو دون تكلفة إضافية.

وقد يختلف البرنامج عن برنامج الأقساط في أن التكلفة الشهرية لن تكون سعر الجهاز المقسم على 12 أو 24 شهرًا. وبدلًا من ذلك، سيكون رسمًا شهريًا لم يتحدد بعد ويعتمد على الجهاز الذي يختاره المستخدم.

وتثور تساؤلات عديدة في الأوساط التقنية وبين المهتمين بأجهزة أبل، بشأن كيفية توفيق أبل لخدمة الاشتراك الشهري للأجهزة، حيث إن التطبيقات والخدمات الأخرى يمكن وقفها أو الاستغناء عنها، ولكن كيف سيكون ذلك مع أجهزة هواتف ولوحيات ذكية، وهل يمكن السماح بإرجاع الجهاز قبل نهاية الاشتراك؟