"فيفو" تستعد لإطلاق هواتفها الرائدة الجديدة

تستعد شركة ”فيفو“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، لإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة الجديدة. ووفقًا لتسريبات نشرتها مواقع تقنية موثوقة، ستظهر سلسلة الهواتف الجديدة الرائدة في الصين الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف ”Vivo X Note“، وأول هاتف قابل للطي من الشركة الصينية، ”Vivo X Fold“، إلى جانب سلسلة ”Vivo X80“ التي تضم ”X80″ و“X80 Pro“ و“X80 Pro +“. كما سيتم أيضًا إطلاق جهاز لوحي يحمل اسم ”Vivo Pad“.

”Vivo X Note“ و“Vivo X Fold“

ويأتي جهاز ”Vivo X Note“ بشاشة كبيرة مقاس 7 بوصات من نوع ”E5 AMOLED“ من صناعة ”سامسونغ“ بجودة ”2K“ وتدعم دقة ”QHD+“ مع معدل تحديث 120 هرتز. كما أنه يحتوي على مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد واسع النطاق يعمل بالموجات فوق الصوتية مشابه لتلك المستخدمة في هواتف ”سامسونغ“ الرائدة.

ويتم تشغيل الهاتف عبر معالج قوي من نوع ”Snapdragon 8 Gen 1“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، ويتميز الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات. وفي حين أن سعة البطارية تُعد ممتازة، إلا أنها تواجه تحديًا كبيرًا نظرًا لأن الهاتف مزود بشاشة مقاس 7 بوصات.

وعن التصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف الجديد، وفقًا للصور المسربة، على وحدة كاميرا خلفية رباعية، تتألف من مستشعر أساس من نوع ”Samsung S5KGN1“ بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر آخر من نوع ”Sony IMX598“ بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر ثالث من نوع ”Sony IMX663“ بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر أخير من نوع ”OV08A10“ بدقة 8 ميغابكسل.

أما هاتف ”Vivo X Fold“، فيُعد أول هاتف ذكي قابل للطي من قبل الشركة الصينية. وأشارت التسريبات إلى أنه يحتوي على شاشة أساسية فائقة الدقة من نوع ”AMOLED“ بمقاس 6.5 بوصة، وشاشة من نوع ”AMOLED“ أيضًا قابلة للطي مقاس 8 بوصات. ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على نظام كاميرا خلفية رباعية وبطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة.

سلسلة Vivo X80

تأتي تشكيلة هواتف ”Vivo X80“ خليفة لسلسلة ”Vivo X70″، وتضم 3 طرازات؛ ”X80″ و“X80 Pro“ و“X80 Pro+“. وتباعًا، يتم تشغيل أول هاتفين بمعالج قوي من نوع ”MediaTek Dimensity“ لم تكشف عنه الشركة بعد، والهاتف الرائد الأخير يتم تشغيله بمعالج ”Snapdragon 8 Gen 1″، وتتميز الهواتف الثلاثة بشاشات عالية الدقة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ووفقاً للتسريبات، يأتي الهاتف الرائد للمجموعة، ”Vivo X80 Pro +“، بخيارين للتخزين؛ 256 و512 غيغابايت، مع ذاكرة للوصول العشوائي (RAM) غير متغيرة بسعة 12 غيغابايت.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم إطلاق أجهزة ”Vivo X Note“ و“Vivo X Fold“ و“Vivo Pad“ رسميًا في النصف الأول من أبريل في الصين، على أن يتم إطلاق سلسلة ”Vivo X80“ أواخر الشهر نفسه.