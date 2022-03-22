ريلمي تطلق هاتف "GT Neo 3" المخصص للألعاب

تطلق شركة ”ريلمي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية اليوم الثلاثاء هاتفها الجديد المخصص للألعاب، ”GT Neo 3“. وشاركت الشركة الصينية مواصفات الهاتف الجديد مع الجمهور عبر موقع ”Weibo“ الصيني، ووعدت بأنه سيأتي بخصائص فريدة وسيقدم أداء فائق القوة ويستهدف الشباب في المقام الأول.

وعن التصميم والمواصفات والإعدادات، يتميز الهاتف بتصميم جديد مستوحى من حلبة سباق السيارات ”لومان“. وقالت الشركة إن الهاتف الجديد يتميز بشاشة عرض فائقة الدقة من نوع ”AMOLED“ بمقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 1000 هرتز، إلي جانب دعم خاصية ”HDR10+“.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي للألعاب القادم من خلال معالج قوي من نوع ”MediaTek Dimensity 8100“ إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5“ وتخزين من نوع ”UFS 3.1“. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف في نوعين مختلفين بسعة بطارية مختلفة؛ 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 150 واط وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 80 واط.

وفقًا للصور المتعددة التي نشرتها ”ريلمي“ على موقع ”Weibo“، يتميز الهاتف الجديد بوحدة كاميرا ثلاثية مع فلاش ”LED“. وتم التأكيد على أن إعداد الكاميرا يشتمل على مستشعر أساسي من نوع ”Sony IMX766“ مع دعم تثبيت الصورة البصري (OIS).

وكونه هاتفًا ذكيًا مخصصاً للألعاب، يقدم هاتف ”Realme GT Neo 3“ ميزة اهتزاز لعبة ”4D“، وسيأتي أيضًا بمساحة إجمالية تبلغ 39606 مم مربع لتبديد الحرارة وغرفة بخار مقسّى ثلاثية الأبعاد أو مساحة تبريد ”VC“ تبلغ 4129 مم.

علاوة على ذلك، يتميز الهاتف بتقنية الشحن السريع ”UltraDart“ بقوة 150 واط التي عرضتها شركة ”ريلمي“ في ”ملتقى الهواتف النقالة“ (MWC 2022) الذي أقيم أواخر الشهر الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية.

وزعمت الشركة أن هاتف ”GT Neo 3“ يملأ 50% من البطارية بشحن لمدة 5 دقائق فقط. وسيحظى الهاتف بدعم خاصية ”Dolby Atmos“ أيضًا ويُزعم أنه خفيف الوزن من قبل الشركة بسماكة 8.22 مم ووزن 188 غرامًا.

ولم تشارك شركة ”ريلمي“ مزيداً من التفاصيل حول المواصفات والأداء والتسعير، إلا أنها أعلنت أنها ستعقد حدث إطلاق الهاتف الجديد في الصين اليوم الثلاثاء في الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي.