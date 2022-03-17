شاومي تطلق هاتفي "Redmi K50" و"K50 Pro" في الفئة المتوسطة

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، اليوم الخميس، رسمياً هاتفين من عائلة ”ريدمي“ ذات التكلفة المتوسطة.

والهاتفان الجديدان هما ”Redmi K50 Pro“ و“K50″، وهما يقدمان أفضل قيمة مقابل سعر، ويتميزان بالعديد من الخصائص الفريدة التي تستهدف الشباب.

Redmi K50 Pro

يعمل هاتف ”Redmi K50 Pro“، الذي يأتي بشريحتي اتصال (Nano-SIM)، على نظام تشغيل ”Android 12“ من العلبة مع واجهة ”MIUI 13“ التقليدية من ”شاومي“.

ويتميز الهاتف بشاشة ”OLED 2K“ من صنع ”سامسونغ“ تأتي بمقاس 6.67 بوصة (1440 × 3200 بكسل).

وتتميز الشاشة بخاصية ”Dolby Vision“ وتدعم ”+HDR10“ ومعدل تحديث 120 هرتز. وتوفر الشاشة ذروة سطوع تصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع، وتوفر تغطية التدرج اللوني ”DCI-P3″، وتتضمن طبقة حماية من نوع ”Gorilla Glass Victus“.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج قوي من نوع ”MediaTek Dimensity 9000“ بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من نوع ”LPDDR5“.

ويوجد ما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع ”UFS 3.1″، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس (5G) و“Wi-Fi 6″ و“Bluetooth v5.3″ و“NFC“ و“GPS“ و“Beidu“ و“Glonass“ ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

ويشتمل الهاتف على العديد من المستشعرات؛ مثل مقياس التسارع، ومستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعر درجة حرارة اللون المحيط، والبوصلة الإلكترونية، والجيروسكوب، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومستشعر المسافة بالموجات فوق الصوتية.

ويتميز الهاتف الذكي ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع شحن سريع 120 وات يُقال إنه قادر على شحن ما يصل إلى 100% في أقل من 19 دقيقة.

ويضم مكبرات صوت استريو مع دعم خاصية ”Dolby Atmos“ وحاصل على شهادة صوت ”Hi-Res“. والهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة ”IP53″، ويزن حوالي 201 غرام.

أما عن التصوير الفوتوغرافي، فيتميز هاتف ”Redmi K50 Pro“ بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من نوع ”Samsung S5KHM2“ بدقة 100 ميغابكسل مع ”OIS“ (تثبيت بصري)، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 2 ميغابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابكسل ومستشعر من نوع ”Sony IMX596“.

ويأتي الهاتف الذكي بأربعة إصدارات مختلفة، حيث يبدأ الإصدار الأساسي للهاتف من 2999 يوان صيني (حوالي 472 دولاراً) والذي يأتي بـ8 غيغابايت رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين. أما نسخة 8 رام + 256 تخزين تأتي بسعر 3299 يوان صيني (حوالي 519 دولاراً)، ونسخة 12 رام + 256 تخزين بسعر 3599 يوان (تقريبًا 567 دولاراً).

وأخيراً، يأتي الإصدار الأكبر، والذي يضم 12 غيغابايت رام + 512 تخزين، بسعر 3999 يوان صيني (حوالي 630 دولاراً). ويتوفر الهاتف بألوان ”Dim Light“ و“Fantasy“ و“Ink Feather“ و“Silver Traces“.

Redmi K50

يتميز هاتف ”Redmi K50“ بنفس مواصفات شقيقه الأكبر من حيث عدد شرائح الاتصال ومواصفات الشاشة.

ويتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج ”MediaTek Dimensity 8100″، إلى جانب ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع ”LPDDR5“.

وتصل سعة التخزين المدمجة في الهاتف إلى 256 غيغابايت من نوع ”UFS 3.1″، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقة ”microSD“. ويضم الهاتف نفس خيارات الاتصال والمستشعرات الموجودة في هاتف ”Redmi K50 Pro“.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع بقوة 67 وات يُقال إنه يوفر شحنًا يصل إلى 80% في أقل من 30 دقيقة.

ويضم الهاتف أيضًا مكبرات صوت استريو مع دعم خاصية ”Dolby Atmos“ بشهادة صوت ”Hi-Res“.

ويتميز هاتف ”Redmi K50“ بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من نوع ”Sony IMX582“ بدقة 48 ميغابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، ومستشعر ثانوي 8 ميغابكسل مع عدسة بزاوية عريضة للغاية، ومستشعر 2 ميغابكسل مع عدسة ماكرو. ويضم كاميرا سيلفي في المقدمة بمستشعر ”Sony IMX596“ بدقة 20 ميغابكسل.

ويُقدم الهاتف بثلاثة إصدارات، حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية (8 رام + 128) من 2399 يوان (حوالي 378 دولاراً)، أما النسخة الثانية (8 رام + 256) فتأتي بسعر 2599 يوان (حوالي 410 دولارات)، والنسخة الأخيرة (12 رام + 256) فيكون سعرها 2799 يوان (حوالي 441 دولاراً).

ويتوفر الهاتف بنفس خيارات ألوان هاتف ”Redmi K50 Pro“.