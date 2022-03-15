كيف تتخلص من إزعاج مساعد غوغل الشخصي في أجهزة أندرويد؟

يستعين كثير من الناس بمساعد ”غوغل“ الصوتي في جدولة وتحديد ومتابعة المواعيد، وهي ميزة تقدمها الشركة العملاقة ضمن مجموعة من الخيارات التي يتيحها المساعد الشخصي لتسهيل حياة المستخدمين.

وعند الحاجة لحجز موعد خلال الجلوس في المكتب بين الآخرين، ولا ترغب برفع صوتك، وتكتفي بقول ”OK Google ، متى موعدي التالي؟“ بصوت هامس، سيفاجئك الصوت القوي المزعج الذي سيجيب به المساعد الشخصي عن سؤالك، والذي قد يكون محرجًا للبعض كموعد لدى طبيب المسالك البولية مثلًا.

يمكن لمساعد ”غوغل“ القيام بالعديد من الأشياء، ولكن لا يمكنه ضبط مستوى الصوت بذكاء، فإذا طرحت سؤالًا، سيفسد الإجابة، وأحيانًا بصوت أعلى مما تريد.

ولضمان عدم التعرض للحرج، قررت ”غوغل“ مؤخرًا منح المستخدمين ميزة إسكات كافة المخرجات الصوتية للمساعد الشخصي، وقصر تقديم الحلول لأسئلتك كتابة عبر هاتفك المحمول.

وإذا كنت لا تريد أن يقرأ ”مساعد غوغل“ استجابته بصوت عالٍ، يمكن ببساطة استخدام لوحة المفاتيح لإدخال الأمر.

ولتفعيل تلك الميزة عليك الوصول إلى إعدادات ”مساعد غوغل“ في هاتف أندرويد من خلال طريقتين:

أولًا: استخدم صوتك بالضغط مطولًا على زر الطاقة أو قول ”Hey، Google“ أو ”OK Google“، وقل ”Open Assistant“، انتقل بعدها إلى الإعدادات> التطبيقات> المساعد> اطلع على جميع إعدادات المساعد.

ثانيًا: عندما تكون في صفحة إعدادات المساعد قم بالتمرير لأسفل إلى مساعد الصوت والأصوات، وابحث عن إخراج الكلام، واختر الهاتف، هنا، ستتمكن من تحديد مقدار الكلام الذي سيقوله مساعدك، اختر بدون.

وتقول ”غوغل“ إنه مع ”مساعد Google“، يمكنك إرسال رسائل نصية، وإعداد تذكيرات، وتفعيل ميزة ”توفير شحن البطارية“، وكذلك إجراء بحث فوري عن رسائل إلكترونية.

وبات بمقدور المستخدمين الآن التحدث مع ”مساعد Google“ الشخصي، سواء عبر التطبيق الذكي أو عبر المتصفح، بالصوت أو بالكتابة أثناء التنقل، بحسب ما أوردته الشركة عبر موقعها الإلكتروني.

وتوفر شركة ”غوغل“ عشرات المهام التي يمكن أن يساعدك فيها المساعد الشخصي، مثل: التذكير بالمهام، وتحديد المواعيد، وتشغيل الأفلام، وفتح المواقع والتطبيقات، وتشغيل ملفات ”بودكاست“، والحصول على الاتجاهات، وغيرها الكثير.